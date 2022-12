Vota | ¿Quién es el mayor responsable del conflicto abierto entre el Gobierno y los jueces?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consensúe con su partido una reforma del Código Penal, renunciando a la modificación que se tramita ahora en el Senado, o de lo contrario que convoque ya elecciones generales.





El jefe de la oposición ha hecho esta exigencia después de que el Tribunal Constitucional haya frenado de forma cautelarísima los cambios en el Poder Judicial y en el propio tribunal de garantías y ha avisado de que su propuesta es "doble": reformar el Código Penal y aprobar una nueva ley orgánica de Poder Judicial como condición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Feijóo ha comparecido ante los periodistas en la sede del PP, donde ha dicho ser "aliado" del Gobierno, y ha ofertado al jefe del Ejecutivo una "salida" que pasa por volver a tipificar como delito el referéndum ilegal, mantener el de sedición y las actuales penas de la malversación y "renunciar a controlar a los jueces" asegurando que "los jueces elijan a los jueces" en el CGPJ.



Esta es la posición que ya fijó el PP al romper las negociaciones para renovar el Poder Judicial el pasado octubre.



De no aceptar el Gobierno sus condiciones y ante decisiones de "extraordinaria gravedad no presentadas en el programa electoral ni sometidas al debate de investidura", "la otra salida" para Feijóo "es la celebración de elecciones".



Feijóo ha dado por hecho que Sánchez hará lo contrario, "contentar en todo lo necesario a los independentistas y controlar desde el Gobierno la justicia", y se ha comprometido a resolver la crisis institucional tras las próximas elecciones.



Además, el líder del PP ha exigido rebajar la actual "escalada verbal" por la que Sánchez ha hablado de "complot" o "golpismo" y parar también la "escalada de cesiones" al independentismo, "tónica habitual de una legislatura estrambótica", porque esto no es hacer historia sino "deshonrar la tradición democrática".



"Basta ya de impugnar el sistema que ha traído a nuestro país los 40 años de mayores libertades y estabilidad", ha recalcado.



Feijóo ha respaldado al TC en su decisión y ha negado que se impida que las reformas del Poder Judicial se voten o que se hurte el debate parlamentario, algo que a su juicio sí hacen Sánchez y sus aliados, que "presentan como ataque al Parlamento lo que en realidad es una defensa al Parlamento".



Recuerda el líder del PP que Sánchez pude acometer su reforma legal respetando los cauces parlamentarios porque "por muy Pedro Sánchez que sea no se puede pasar por encima de las leyes, la constitución y la democracia". Además, ha rechazado las críticas por los dos magistrados del TC con mandato prorrogado desde junio porque hay precedentes donde la prórroga ha alcanzado los 18 o los 41 meses.



El líder del PP ha acusado a Sánchez de trasladar a la política nacional las actitudes del proceso independentista en Cataluña, copiar el estilo de los independentistas y las "estratagemas" del "populismo más extremo" y como muestra ha apuntado a que haya sido noticiable que se vayan a acatar las sentencias.



"¿En alguna cabeza política se pasó por un instante la posilidad de no acatar una sentencia del TC?", se ha preguntado Feijóo, que se ha comprometido a seguir utilizando todas las "vías" para defender al Estado de derecho "hasta el final".