Vota | ¿Qué proyecto político prefiere para España, el de Pedro Sánchez o el de Alberto Núñez Feijóo?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía como un modelo a seguir al considerar que ha triunfado la "política con mayúsculas", la de la "moderación de palabras y de hechos", que "carece de hipotecas" y que no supone equidistancia.

Ante la Junta Directiva Nacional del PP, el mayor órgano entre congresos, Feijóo ha celebrado la "gesta" histórica de Moreno como "triunfo para España" y ha pedido a su partido ofrecer una alternativa "de mayorías" y "centrada" para llegar al Gobierno, sin caer, ha advertido, en un "triunfalismo injustificado".



Feijóo ha dado las gracias al presidente electo de la Junta de Andalucía por no renunciar al objetivo de un Gobierno en solitario, que el líder del PP se marca también para la Moncloa, pues ante los suyos ha defendido proyectos amplios, porque con "una constelación de minorías se puede llegar al Gobierno, incluso resistir, pero no gobernar".



Ante los barones del partido, Feijóo ha celebrado que el pueblo andaluz no escuchase a quienes "no tenían más proyecto que resucitar el doberman", en alusión a la izquierda, y tampoco al "chantaje de imponer los intereses de una minoría de políticos a una mayoría de ciudadanos", en alusión a Vox.



"Uno que sale a ganar, gana y otros que salen a perder e impedir que gobierne el que gana, pierden", ha sostenido Feijóo sobre una campaña "impecable" y un éxito que atribuye a una gestión llevada a cabo "con rigor".



Además, ha elogiado la "nueva política" que representan Moreno y el PP, la de "dialogar y pactar y no dividir", la "política útil", como la de la transición, "que no insulta, que piensa en las personas mucho más que en las ideologías", frente a la "vieja política" que a día de hoy representa el "populismo" de políticos que "solo insultan" y pierden las elecciones.



"España está pasando la página de la frivolidad, de la división, del radicalismo, de las minorías", ha subrayado Feijóo, que además ha argumentado, como también ha hecho Moreno, que están el "buen camino", del que "ningún radicalismo ajeno a los intereses del pueblo español" les va a "apartar".



Con todo, ha pedido al PP no caer por un buen resultado y un "puñado de encuestas" en un "triunfalismo injustificado" porque España vive una "crisis muy profunda" y no está para "complacencias", si no que la política debe ofrecer certezas.



Feijóo ha criticado el análisis que el PSOE ha hecho de los resultados electorales y ha pedido al Gobierno que reaccione ante la realidad y ofrezca soluciones a los problemas de la ciudadanía. Si no lo hace, el PP seguirá ofreciendo políticas alternativas, y un proyecto fiable y creíble preparado "para dar a España el gobierno que necesita", ha agregado.



Además, tras meses de crisis interna, Feijóo ha agradecido la unidad del PP, que ha arrimado el hombro para encumbrar a un presidente "tranquilo, ambicioso y sereno": "Esa es la grandeza del PP, la de un partido que es capaz de llorar las derrotas juntos y de celebrar las victorias juntos".