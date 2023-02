Vota | ¿Puede provocar el 'caso Mediador' la caída del Gobierno de Pedro Sánchez?

La oposición de PP, Vox y Cs busca acorralar al PSOE con el caso Mediador, la presunta trama de corrupción encabezada por el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado como Tito Berni, y ante posibles ramificaciones extienden la sospecha a todo el Grupo Socialista.

PP y Vox se personarán como acusación popular, y los populares no descartan una comisión de investigación, que Compromís y ERC están dispuestos a respaldar, mientras que Ciudadanos ha pedido a los populares que la registren al tiempo que hablan con el Grupo Mixto para promoverla.



Después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, vaticinase que este caso "hará caer" al Gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha calificado de "bomba". Para Vox es "un clavo más en el ataúd" del Ejecutivo. Todo ello en la presente precampaña.



El PSOE se ampara en la rapidez y contundencia con la que actuó contra Fuentes Curbelo, expulsado y forzado a dimitir una semana antes de su detención, pero la oposición exige aclarar si hay más diputados del PSOE envueltos en la trama o en las fiestas, con prostitución y drogas, de los implicados.



Desde Barcelona, donde ha acudido al Mobile World Congress, Feijóo ha denunciado un caso de "corrupción cutre y lamentable" que supone una "bomba" para los principios éticos del PSOE por la relación que tiene con la prostitución y las drogas y ha exigido saber qué diputados socialistas cenaron con el supuesto cabecilla de la trama.



"Ellos saben quién son los 15 parlamentarios. ¿Cómo no lo van a saber? Me da la sensación de que el PSOE lo quiere tapar", ha señalado Feijóo.



En el Congreso, la portavoz popular, Cuca Gamarra, ve "nervios" en el PSOE ante quien era el secretario general del PSOE en Fuerteventura, que "no era alguien secundario o irrelevante", y ha animado a los parlamentarios que cenaron con él a dar un paso al frente y dar explicaciones porque no tienen que pagar "justos por pecadores".



El PP, que compara el caso con los ERE y advierte de que puede pasar de ser el de "Tito Berni" al de Tito Sánchez", ha pedido la comparecencia de cuatro ministros en el Congreso -Asuntos Económicos, Defensa, Exteriores e Interior- para averiguar qué se conocía y si se han otorgado contratos a los empresarios implicados.



Por otra parte, el PP considera que en el Congreso hay suficientes controles y cree que, en la alusión del PSOE a la ley en trámite para regular los grupos de presión, los socialistas buscan eludir una responsabilidad que es propia.



Vox, por su parte, ve en la presunta corrupción del caso Mediador un motivo más para la moción de censura que han presentado al Gobierno con Ramón Tamames como candidato.



"Blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. Podríamos estar hablando de la mafia siciliana", ha denunciado el portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, que ha relatado un "horror" de extorsiones, peajes de cinco mil euros a cambio de contrataciones públicas y reuniones en el Congreso.



Desde Ciudadanos, Edmundo Bal ha emplazado al PP registrar una comisión de investigación porque este grupo tiene el número de diputados suficiente (se necesitan dos grupos o 70 diputados), y los naranjas, por su cuenta, están hablando con el Grupo Mixto para promover esta comisión, que ven necesario después de quedar la Cámara "mancillada".



Aparte de exigir al PSOE a que dé todas las explicaciones, ha criticado también al PP: "Mucho Tito Berni, pero ¿de Tito Gürtel qué?", ha preguntado Bal acusando a los populares de que tampoco ellos colaboran con la justicia.