Vota | ¿Es Pedro Sánchez el peor presidente de nuestra democracia, como afirma Feijóo?

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este domingo a Pedro Sánchez y sus socios de que sus "malas artes" no impedirán que les llegue su "fin democrático" y les caiga encima la "tormenta de indignidad" que han desatado en España y que cada vez está más consolidada y apoyada por más ciudadanos.

"Ni con todas sus malas artes van a poder evitar lo que merecen que le caiga encima", ha avisado Feijóo al presidente del Gobierno ante las 45.000 personas que, según la Delegación del Gobierno, y 70.000, según el PP, han asistido a la concentración convocada por Feijóo en la plaza de España de Madrid a dos días de votarse en el Congreso la ley de amnistía para los independentistas catalanes.



Al grito unísono de "No a la amnistía", los asistentes, entre quienes estaban los expresidentes del gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar, así como la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se han concentrado portando cientos de banderas de España y de la Unión Europea, incluso alguna que otra de Vox, que se han mezclado entre la multitud del acto popular.



Feijóo, que ha comenzado su discurso recordando al que fuera diputado del PP Eugenio Nasarre, fallecido este sábado, ha aventurado nuevas manifestaciones contra Pedro Sánchez y su "muro para aislar a todos los españoles que no le dan la razón" y se ha conjurado para recuperar el derecho a decidir de todos frente a unos pocos.



Ha advertido al presidente del Gobierno y a su "agrupación de intereses" de que al otro lado del muro de la "ignominia" están una mayoría de españoles con "la dignidad intacta" que crecen cada día, que no se dejan engañar y que quieren construir puentes, defender sus derechos, la igualdad, la ley y la justicia y reivindicar sociedades libres frente quienes las colonizan.



"España no se vende", ha proclamado el líder del PP, para quien la concentración de hoy es "la prueba de la resistencia" frente a un Sánchez que es "la peor versión de la política y la peor perversión de la justicia", porque su ambición le impide tener límites políticos, éticos, legales y constitucionales.



Ha considerado así un "insulto" y una "indignidad" que, con la ley de amnistía, diga ahora a los policías que actuaron durante el 'procés' que "no han sufrido violencia ni actos de terrorismo". "No hay terrorismo bueno o malo", ha recalcado.



Para Feijóo, las líneas rojas de Sánchez "solo sirven para subrayar lo siguiente que cederán, lo siguiente que harán y la siguiente mentira que contarán".



"Este Gobierno no tienen principios, pero sí final, más pronto que tarde", ha concluido y ha apelado a la Constitución, la unidad, la verdad y el sentido común para frenarle, lo que ha puntualizado "no será cuestión de un día", sino "el tiempo que decidan los independentistas".



"Se tarde lo que se tarde", España "no se va a rendir", el Gobierno será "de todos para todos" y Sánchez y su "obsesión megalómana" serán "el pasado que todos vamos a olvidar", ha dicho.



Según Feijóo, el jefe del Ejecutivo pasará a la historia por sus mentiras y por "venderse él y poner en venta al PSOE y a España" y, frente a él, "un pueblo que resistió, que se rebeló y que cerró este paréntesis".



En su intervención, ha admitido que da igual ya que el PP ganara las elecciones, porque ahora lo que importa es recuperar la calidad democrática por la que se luchó hace casi 50 años.



En este sentido, ha hecho un llamamiento a los mayores para que "no consientan que se rompa su obra", a mujeres y hombres para que no caigan en el enfrentamiento, a los trabajadores para que impidan que su salario sirva para financiar privilegios de unos pocos y a las familias para que exijan atención al Gobierno.



También se ha dirigido a los jóvenes, a cuyo servicio se ha puesto para que "no subestimen su inteligencia, no cambien la igualdad de oportunidades por la uniformidad de pensamiento y no pretendan comprar la libertad con falsas promesas y falsos gratis".



"A los jóvenes nos debemos y para ellos vamos a trabajar más que nunca", porque "España está peor gobernada que nunca, pero está más fuerte que nunca", ha destacado Feijóo, quien ha sacado pecho de la capacidad del PP para sacar a tanta gente a la calle "en paz".



El líder del PP ha estado arropado también por nueve presidentes autonómicos (los de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Baleares, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana y La Rioja); los líderes del PP en el País Vasco, Castilla-La Mancha, Cataluña y Asturias, así como muchos de los 3.000 alcaldes que han firmado este sábado un manifiesto contra la ley de amnistía.



En su representación, han intervenido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha apelado a la libertad para rechazar la amnistía, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha reivindicado la Constitución de 1978 y ha recalcado que la inmensa mayoría de los españoles no permitirán que España se convierta en una "colonia del sanchismo" ni en el "cortijo de Sánchez y sus secuaces".