Vota | ¿Le parece una falta de respeto que Pedro Sánchez haga esperar a los reyes en los actos del 12-O?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado este miércoles su retraso en llegar al desfile del Día de la Fiesta Nacional asegurando que él ha cumplido con los tiempos marcados por la organización del evento. “He salido a menos cuarto, cuando me han dicho”, ha respondido al ser preguntado por los periodistas en el transcurso de la recepción que al finalizar el desfile ha tenido lugar en el Palacio Real.



Sánchez, quien debía recibir a los reyes a su llegada a la plaza de Lima de Madrid para presidir la parada militar, ha llegado un poco después de que lo hicieran estos, en contra de lo que marca el protocolo oficial.



Así, el coche de don Felipe y doña Letizia ha llegado minutos después de las 11.00 horas a la zona donde estaba instalada la tribuna y después lo ha hecho el de Sánchez.



Por este motivo, un miembro de la casa real se ha acercado al vehículo de los reyes y se le ha podido escuchar, "No abráis la puerta, que el presidente no está".



Poco después, Pedro Sánchez ha llegado a la plaza y ha ocupado su sitio al frente de la línea de saludos, momento en el que los reyes han descendido de su vehículo y ha comenzado el saludo a las autoridades.



El retraso de Sánchez ha sido uno de los temas más recurrentes en las conversaciones del cóctel que, tras el desfile, los reyes ofrecen a las principales autoridades y representantes de todos los campos de la sociedad civil en el Palacio Real.



Algunos de los ministros presentes en la recepción, como el de Presidencia y el de Interior, no han querido comentar el retraso por falta de información. Félix Bolaños ha asegurado no haberlo visto, pero que lo ha considerado “una anécdota sin mayor importancia”, mientras que Fernando Grande-Marlaska ha dicho que “si ha llegado tarde, que lo desconozco, seguro que hay una explicación más que justificada”.



Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, se ha mostrado conciliador: “Entiendo que el retraso no es algo intencionado, porque, si no, sería una descortesía”.



Para el presidente de Vox, Santiago Abascal, “es increíble” que se haya tenido que pedir a los reyes que no salieran de su coche a la espera de Sánchez. “Y aun así le han pitado más que nunca”, ha dicho tras señalar que “ya solo le queda un 12 de octubre” como presidente del Gobierno.



Para Sánchez, su retraso y los pitidos y abucheos del público en el desfile, carecen de importancia, como tampoco le preocupan las encuestas desfavorables: “Las encuestas se verán cuando llegue el momento y, cuando llegue, le daremos la vuelta a la tortilla”.



“Voy a jugar el partido hasta el último segundo. Este Gobierno se ha enfrentado a situaciones inéditas y estamos dando una respuesta progresista que va a ser reconocida por los ciudadanos”, ha asegurado.