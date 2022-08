Vota | ¿Le parece que están siendo positivas las medidas energéticas impuestas por el Gobierno?

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, no prevé que haya "ningún paro en la actividad económica" de España como consecuencia de la crisis energética y de las consiguientes medidas de ahorro en el consumo de gas de la Unión Europea.

En una entrevista concedida este viernes a Antena 3, Maroto ha puesto en valor el plan aprobado por el Gobierno, en funcionamiento desde esta semana, con el cual se "está evitando escenarios peores" y obligaciones más restrictivas, y ha afeado a quienes dicen que "el apagado de los escaparates genera inseguridad".



"La inseguridad no puede depender de la luz de los escaparates", ha dicho la ministra, que cree que las críticas a este respecto generan "confusión y una imagen de España que no es real".



Maroto ha querido agradecer a comerciantes y hosteleros su respuesta a unas medidas que son "sencillas, muy sencillas de aplicar", en alusión al límite al termostato para que no quede por debajo de los 27 grados en veranos ni supere los 19 en invierno, y al apagado del alumbrado de escaparates y edificios públicos.



Éstas serán complementadas por el plan de contingencia que el Gobierno prevé tener para septiembre.



Al respecto, la titular de Industria no ha querido "adelantar las medidas" al ser algo que le correspondería hacer a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero ha admitido que "es muy importante el trabajo con las comunidades autónomas y todos los sectores productivos".



Durante la entrevista, la ministra también ha pedido "altura de miras" al PP.



Así, ha afirmado sentirse sorprendida por la "confusión" que genera el principal partido de la oposición cuando, por un lado, se opone al real decreto ley, y, por otro, "el alcalde de Madrid (el popular José Luis Martínez-Almeida) decide no celebrar un festival de la luz" por el actual contexto energético.

BUENAS PREVISIONES EN EL TURISMO DE CARA A OTOÑO

Por otro lado, Maroto ha celebrado los últimos datos del sector turístico, y ha avanzado que las previsiones de cara al otoño "son muy positivas", aún teniendo en cuenta la situación actual marcada por la inflación y las tensiones geopolíticas por la invasión rusa de Ucrania.



En tanto que sobre los nuevos impuestos a la banca y las energéticas, la ministra ha defendido que están "alineados" con lo que se está pidiendo en la comunidad internacional, y que su aplicación vendrá determinada por los tiempos que marque el Congreso de los Diputados.