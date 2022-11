Vota | ¿Es justo pedir el cese de Grande-Marlaska por la tragedia de la valla de Melilla?

El coordinador del PP, Elías Bendodo, ha insistido este miércoles en que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería dimitir por haber "mentido a todos los ciudadanos" sobre lo ocurrido el pasado 24 de junio con el intento de entrada irregular de inmigrantes a Melilla, que costó la vida al menos a 24 de ellos.

En su intervención en el Comité Director del PP de Sevilla, Bendodo se ha referido a este caso en el que casi 2.000 inmigrantes trataron de acceder a la ciudad autónoma por el paso fronterizo de Barrio Chino, y sobre el que, según el dirigente popular, se ha demostrado que el titular de Interior "mintió".



"España no puede permitirse tener un día más a un ministro como Grande-Marlaska como ministro del Interior. Ni un día más", ha indicado Bendodo, quien ha enumerado varios casos que podrían llevar a su partido a pedir la dimisión del ministro, pero ha aclarado que la pide por haber mentido a los ciudadanos en el caso de la crisis migratoria de Melilla.



Según el dirigente popular, su partido podría pedir la dimisión de Grande-Marlaska por asuntos como haber permitido que su Gobierno "acerque a un etarra cada cuatro días" o por la "ocultación del 'caso Delcy Rodríguez' o por ofrecer a Esquerra la purga de la Guardia Civil o, por supuesto, por la nefasta gestión de la crisis migratoria de Melilla del pasado mes de junio", todos estos son "motivos por los que podría dimitir".



Pero fundamentalmente Grande-Marlaska debe dimitir "por mentir" ya que, "a ojos de todos, hemos visto que el ministro ha mentido al conjunto de los españoles", ya que dijo primero que no se había producido ninguna víctima en suelo español y "ahora, arrinconado", declara "que no ha habido ningún hecho trágico en territorio español".



"Lo próximo, y hoy mejor que mañana, será admitir la realidad y coger la puerta", ha recalcado Bendodo, quien ha señalado que el PP mantuvo una posición "responsable" en la tragedia de Melilla "pero una vez descubierta la mentira no podemos transigir. El PP con la mentira no transige".



Preguntado por los periodistas si el PP apoyará una comisión de investigación en el Parlamento como reclaman algunos grupos políticos, Bendodo ha eludido pronunciarse y ha reiterado el mensaje de que, "de entrada", el ministro del Interior y el Gobierno "tienen una gran oportunidad para de decir la verdad".



"Si el Gobierno no es capaz de demostrar que no ha mentido, el ministro tiene que irse, mejor hoy que mañana, y Sánchez tiene que cesarlo, mejor hoy que mañana. Por tanto, el Gobierno tiene una oportunidad de oro de demostrar que dice la verdad aunque las imágenes digan lo contrario", ha subrayado el dirigente popular.