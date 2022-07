Vota | ¿Hay que olvidarse de las malas previsiones económicas y, según el líder de UGT, disfrutar del verano?

"Nos dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis. Quieren hasta que no pasemos bien el verano. ¡Vamos a disfrutar del verano! ¡Porque es nuestro! ¡Que nos lo hemos ganado!", estas han sido las palabras del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, donde niega la crisis económica que ya pueden notar los españoles en sus bolsillos. En este acto ha mandado a "hacer puñetas" a todos aquellos que advierten de la llegada de la recesión después del verano.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que hay "hechos claros" que muestran que "nos dirigimos a una profunda crisis económica mientras el Gobierno niega las evidencias" y ha acusado al Ejecutivo de ser "regresivo" por no devolver a los ciudadanos el exceso de recaudación por la inflación.



Feijóo ha acudido este martes por primera vez al Congreso de los Diputados en su condición de líder de la oposición y en la sala Constitucional ha presidido una reunión con los grupos del Congreso y el Senado para preparar el debate del estado de la nación de la semana que viene, al que acudirá pero no podrá intervenir debido a su condición de senador.



"El Gobierno que presume de ser progresista y de no dejar a nadie atrás es el más regresivo que hemos tenido en España", ha asegurado Feijóo ante sus diputados y sus senadores, y ha alertado de que la mayoría de los hogares están en "situación límite" porque "hacer la compra es un suplicio" por el "tumor de la inflación".



Y mientras tanto los socios del Gobierno se dedican a "luchar entre ellos" y "no hay sentido de Estado en el Consejo de Ministros", ha denunciado.