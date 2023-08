Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Quién presidirá la Mesa del Congreso?

A ocho días de constituirse las Cortes, las negociaciones para configurar la Mesa del Congreso cogen impulso y mientras el PSOE pone el foco en la "pluralidad", mirando a los nacionalistas, para conseguir retener la Presidencia de la Cámara, el PP insiste en que su victoria el 23J debe reflejarse en este órgano.







El órgano de gobierno de la Cámara Baja es clave al ser el Congreso la tercera institución del Estado y además como quede su composición en la sesión del 17 de agosto dará pistas sobre los movimientos que están haciendo unos y otros para sacar adelante la investidura de sus respectivos candidatos.



De momento, Sumar y el PSOE están incidiendo en que la Mesa tiene que ser plural y progresista, reflejando la gran mayoría social que salió de las urnas el 23J, cortejando así a las fuerzas nacionalistas e independentistas de cara a una eventual investidura de Pedro Sánchez.



El PNV y CiU (uno de los antecedentes de Junts) han tenido en otras legislaturas un asiento en la Mesa de la Cámara, no así ERC o los predecesores de EH Bildu.



Muy claro al defender que los nacionalistas estén en la Mesa del Congreso ha sido el líder de los socialistas valencianos y expresidente de esta comunidad, Ximo Puig, porque cree que eso reflejaría mejor la realidad "abierta y progresista" de España y las "distintas miradas de nacionalidades y regiones" que hay en el país.



También en esa línea, la expresidenta de Baleares Francina Armengol, que ha acudido al Congreso a presentar sus credenciales como diputada, ha dado por hecho que habrá esa diversidad en la Mesa, en cumplimento de lo expresado por la mayoría del electorado: "Dijo clarísimamente que quiere progresar y no quiere una involución. Tendremos una Mesa plural".



Desde Sumar, hablan también abiertamente de incluir a los nacionalistas, como ha señalado el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, insistiendo en que la intención tiene que ser la de lograr un acuerdo entre todos, "con la voluntad de ser socios parlamentarios en la próxima legislatura".



Y el diputado de la coalición de Yolanda Díaz, Jorge Pueyo (Chunta), que se estrena en la XV Legislatura, ha defendido igualmente esa idea, subrayando que como aragonesista, cuanto más plural sea el Congreso "más representación territorial hay" y mejor refleja una España en la que caben todos los ciudadanos: "En la que representa el PP y Vox no cabemos la mitad de los españoles".



Del otro bloque político, el que ostentan PP y Vox, las negociaciones son igualmente discretas, pero los populares sí están haciendo valer que son los ganadores del 23J y podrían sumar 171 diputados (172 si consiguen atraer a Coalición Canaria) y dejan al PSOE con sus 121 escaños sin contar los 31 apoyos de Sumar y el de otras formaciones que están negociando con los socialistas.



Lo ha argumentado así la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien ha señalado que el PP va a buscar "la máxima estabilidad" de la mesa del Congreso y del Senado (donde tiene mayoría absoluta) y ha defendido que quien tiene el grupo mayoritario (el PP con 137 parlamentarios) tiene que tener reflejo en la composición de la mesa.



En este escenario, Vox mantiene la aspiración de obtener un asiento en el órgano de gobierno del Congreso.



La Mesa del Congreso está compuesta por nueve miembros: el presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. La votación de los nueve puestos se lleva a cabo el mismo día de la sesión de constitución de la Cámara Baja.