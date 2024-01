Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Puede el Gobierno obligar a las empresas a regresar a Cataluña?

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho que están abiertos a aceptar enmiendas de los grupos parlamentarios a los tres decretos sobre asuntos económicos y jurídicos del Gobierno que vota la Cámara Baja este miércoles y a facilitar la vuelta de empresas a Cataluña, como pide Junts, cuyo apoyo es fundamental en las votaciones. No obstante, Junts también ha planteado sanciones para las empresas que no quieran volver a Cataluña, una cuestión sobre la que no se ha pronunciado con claridad el portavoz socialista.

Preguntado por ello en una rueda de prensa en el Congreso, se ha limitado a decir que en su caso defienden tres "asientos" fundamentales: "facilitar" que las empresas vuelvan a Cataluña, el cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital -con hincapié en el artículo 9- y "garantizar" la seguridad jurídica.

"En esos parámetros estamos hablando con Junts, para facilitar esa vuelta de las empresas", ha recalcado.

En concreto, el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital señala que las empresas cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España.

La aprobación de los tres decretos sobre asuntos económicos y jurídicos sigue en el aire por la negativa de Junts, aunque el portavoz socialista confía en que finalmente salgan adelante porque no entendería que "quien apoye a un gobierno progresista no apoye las medidas progresistas que elabora este gobierno".

Por ello siguen hablando y negociando con los grupos parlamentarios que "forman parte de quienes apoyaron al candidato progresista, entre ellos Junts", y según ha asegurado podrían llegar a aceptar cambios e incluirlos en los decretos, para lo que sería necesario su tramitación como proyecto de ley.

"Estamos abiertos. Un decreto si no se tramita como proyecto de ley no puede tener enmiendas", ha señalado.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que en Cataluña hace falta estabilidad, normalidad y paz social para generar en las empresas la confianza necesaria para volver a establecerse en la región y ha rechazado la posibilidad de que se sancione a las que no regresen.

"Las empresas han salido porque se han tenido que ir y lo han sentido en el corazón y el alma, querían estar allí y nosotros vamos a trabajar para que vuelvan, porque tienen todo el derecho", ha asegurado Garamendi este martes en un almuerzo-coloquio en el club siglo XXI.

A su juicio, obligar a reestablecer la sede en Cataluña a las empresas que se marcharon durante el proceso independentista -como exige Junts al Gobierno- es "comunismo".

"Sería la mejor forma de que no se monten nuevas empresas. Una empresa se instala donde quiere e invierte donde le da la gana y si no se llama comunismo", ha afirmado.

"Está fuera de todo lugar y espacio. Lo más importante es la confianza y no se hace a base de multas y castigos", ha añadido.