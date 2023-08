Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Por qué deja la política Iván Espinosa de los Monteros?

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado su renuncia al escaño "por motivos personales y familiares" y ha explicado que permanecerá en Vox "como afiliado de base".







"Mis padres no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente todos están bien, he pasado suficientes noches en el hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro", ha asegurado a los periodistas en una comparecencia en el Congreso en la que no ha habido preguntas.



Según ha afirmado Espinosa de los Monteros, formar parte del Congreso de los Diputados ha sido el "honor" de su vida profesional y ha señalado que permanecerá en Vox como "afiliado base" y estará "siempre a la disposición de los dirigentes" para "absolutamente cualquier cosa" que "necesiten" de él.



Además, ha dicho que ha sido un "privilegio" trabajar con el líder de Vox, Santiago Abascal, desde que se unió en 2012 a la formación Denaes y, posteriormente, en el partido.



"Tengo la esperanza de ver más pronto que tarde a Santiago Abascal en el Palacio de la Moncloa", ha subrayado.



El que fuera también secretario general de Vox en sus inicios, ha asegurado que su partido es "el grupo parlamentario más extraordinario".



"Con formación, talento, disciplina, compañerismo, con persistencia y siempre con la mejor actitud. Repito, verdaderamente, el mejor grupo parlamentario que yo he visto jamás", ha aseverado.



Espinosa de los Monteros, que ha subrayado que "el punto culminante" de su carrera en el Congreso ha sido acudir los días 12 de octubre al Palacio Real y "conocer a su majestad el Rey", ha agradecido el apoyo de los votantes, simpatizantes y afiliados de Vox.



"Quiero agradecer también la labor de todos los profesionales de esta casa y también a su presidenta (Meritxell Batet), con la que he tenido una relación cordial y correcta. Espero no perjudicarle mucho diciendo esto", ha bromeado.



Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a los dirigentes "del pasado y del presente de Vox" y ha hecho mención especial a las personas que han contribuido desde el Comité Ejecutivo Nacional y desde el de Acción Política: el presidente, Santiago Abascal, el secretario general, Ignacio Garriga, el vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, y el vicesecretario de comunicación, Gabriel Mariscal.



El hasta ahora portavoz en el Congreso ha agradecido también la labor de sus compañeros de Vox y de los periodistas, aunque les ha pedido que traten a su partido "de una manera más natural".



"Nuestra relación no ha sido siempre fácil, pero espero que ahora que Vox, pese a todo, está plenamente consolidado como el tercer partido de España, sus medios, que sé que muchas veces no son ustedes, empiecen a tratar a nuestro partido de una manera un poco más natural", ha manifestado.



Según ha asegurado Espinosa de los Monteros, se marcha con "enorme optimismo y confianza" en la capacidad de los españoles de generar un futuro mejor.



"Estoy convencido de que, pese a nuestra gloriosa historia común, los mejores días de españoles quedan por delante. Me marcho con la confianza de que 'al final todo saldrá bien y si no, es que no es el final'", ha expresado, parafraseando la frase de la película "El exótico Hotel Marigold".



"Gracias a todos, un abrazo, y viva España", ha concluido.