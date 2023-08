Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Es necesario un pacto entre PP y PSOE?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llevado a su reunión con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, una propuesta que no estaba en el guión, la de ser investido para una legislatura de dos años en la que acometer pactos de Estado y convocar, finalizado ese plazo, nuevas elecciones.





Esta oferta, que no ha movido del no a los socialistas, será la misma que planteará al resto de los grupos, con el objetivo de recordar que ganó las elecciones y de evidenciar que existe una alternativa a un pacto del PSOE con un independentismo "envalentonado".



Feijóo ha iniciado el diálogo, que, salvo sorpresas, le conducirá a una investidura sin apoyos suficientes, buscando erigirse en el candidato que busca el consenso y proteger la igualdad entre españoles frente al proyecto de "ruptura" de ERC, JxCat o EH Bildu.



"Sosegar", "reducir la tensión", "resetear" el país son las metas que Feijóo ha dicho perseguir con su oferta, entregada por escrito a Sánchez e ilustrada con una foto de los pactos de la Moncloa.



Sin embargo, tras meses de reproches mutuos y una campaña basada en el lema "derogar el sanchismo", el planteamiento de Feijóo ha chocado con el PSOE, que le acusa de pretender únicamente "salvar su pellejo" ante su futura investidura fallida.



Ha pasado "de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo", ha señalado en rueda de prensa la portavoz socialista, Pilar Alegría.



No convencen en el PSOE los acuerdos que propone Feijóo sobre regeneración democrática, estado de bienestar, saneamiento económico, familias, agua y organización territorial. Tampoco que ofrezca dar por terminada la legislatura cuando estos pactos se hayan materializado o en un máximo de dos años, salvo acuerdo contrario. Ni que oferte un Gobierno con quince ministerios y responsables independientes.



Los socialistas atribuyen la actuación de Feijóo al temor de que se abra el melón de su liderazgo con los que "calientan en boxes". Le atribuyen además un pasado " turbio y complicado" por la "opacidad" de los "sobresueldos" que cobra de su partido o por la relación que mantuvo en los 90 con el "narcotraficante" Marcial Dorado.



El encuentro ha mostrado además que PP y PSOE siguen enfrentados por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pues los socialistas piden acometerla ya, cumpliendo la ley vigente, y Feijóo sigue apostando por reformar el sistema de elección.



Así, con cerca de una hora de duración e iniciada con un frío saludo entre ambos líderes, esta reunión ha evidenciado el abismo entre las dos formaciones.



También ha servido para clarificar la oferta que el candidato del PP llevará al resto de fuerzas. Hará la misma al líder de Vox, Santiago Abascal, que ya anunció que le daría su sí a la investidura, o a la dirigente de Sumar, Yolanda Díaz.



Con este texto, que incluye el compromiso de rechazar "las solicitudes de referéndum de independencia y de amnistía", piensa el PP hablar con las formaciones independentistas que las reclaman.



Pese a que tiene en frente más noes que síes, Feijóo insiste en que son más los que quieren un acuerdo entre los dos principales partidos, que siempre han sido rivales electorales.



Feijóo, que contaba con el no del PSOE, ha admitido además que su posicionamiento le puede llevar a la oposición, pero se ha mostrado convencido de que "ahora o más tarde" llegarán al Gobierno y tendrán como objetivo "la defensa de la igualdad de todos los españoles".