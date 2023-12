Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Se está polarizando la vida política y social en España?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles a la derecha y la ultraderecha de promover la "polarización" y ha asegurado que no es "aceptable el nivel de descalificaciones e insultos al que se ha llegado por parte de la oposición" en las últimas semanas.

"Hay gente que insulta y gente que somos insultados, gente que asedia sedes y gente que somos asediados. No es aceptable", ha remarcado Sánchez en su intervención ante los medios tras el último Consejo de Ministros del año.



Preguntado por si le preocupan episodios como el ocurrido el pasado 22 de diciembre en el Ayuntamiento de Madrid cuando el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, se encaró con el concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y le lanzó una botella de plástico, Sánchez ha vuelto a condenar este tipo de actitudes.



Se ha referido además a la frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de investidura. "Que se bromeé diciendo que 'me gusta la fruta' me parece absolutamente deleznable y que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición", ha subrayado, antes de considerar que unas palabras así exigían una condena y que quien las pronunció se retracte.



Ha lamentado al mismo tiempo que esto "desgraciadamente no se ve ni se exige por parte de muchos de los medios de comunicación".



El presidente del Gobierno se ha comprometido en todo caso a no entrar "en ninguna de estas descalificaciones e insultos" y a no responder "a la bronca con más bronca ni al más ruido con más ruido. Al contrario, vamos a trabajar -ha dicho- por el bien de la ciudadanía y vamos a hacer del respeto, del respeto de la urbanidad nuestra forma de hacer política".



Sánchez ha añadido que la "lógica de la derecha y la ultraderecha es desmovilizar y crear desafección en todos aquellos ciudadanos y ciudadanas hacia la política para hacer que cuando vengan las contiendas electorales haya una desmovilización y un descontento de la ciudadanía".