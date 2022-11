Vota en al encuesta de 'El Cascabel' | ¿Está comprando menos productos por las subidas de los precios?

La inflación en el mes de octubre fue del 7,3%, confirmando el dato adelantado por el INE hace un par de semanas. La vida cuesta un 7,3% más que hace un año, pero el IPC baja un 1,6% con respecto a septiembre y más de 3 puntos en comparación con el dato de julio, que rozó el 11%.

Se moderan los precios de la luz y del gas, que ayudan a reducir la escalada de precios. Aún así, los precios no están bajando, sino que suben de manera más lenta. La moderación no se da por igual en todos los productos. Los alimentos, por ejemplo, cuestan un 15% más que hace un año, una subida de un 2,3% con respecto a septiembre. María Ángeles Ruiz, profesora de EAe Business School, da la clave en COPE de por qué no se refleja todavía esa bajada de la energía y alimentos en el IPC, "las cosas que se han moderado referente a la distribución y produción de los alimentos se notará en el precio de los próximos alimentos que los establecimientos compren, los que están vendiendo ahora son los que compraron a precios muy elevados".

La inflación subyacente, que excluye el precio de los alimentos frescos y la energía, sigue estancada en el 6,2%. Es el triple del límite que se pone Bruselas para actuar.

Frente a esta subida generalizada y constante de los precios, con los salarios no ocurre lo mismo. Aumentan, pero lo hacen tres veces menos de media. La subida salarial media pactada en convenio colectivo hasta el mes de octubre se situó en el 2,64 %, tres décimas por encima que en septiembre, pero más de 4,5% puntos por debajo de la tasa media de inflación, según el dato adelantado. Es cierto que la subida de sueldos del mes de octubre es un 1% superior a la del pasado año, pero el aumento de los precios va muy por delante de este dato este 2022.