Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Cree que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno?

El Partido Popular no quiere revisitar la crisis de su formación que hace un año provocó la salida de su entonces líder, Pablo Casado, con el argumento de que no miran "por el retrovisor" sino hacia el futuro y ha reiterado que el antecesor de Alberto Núñez Feijóo tiene las puertas abiertas.

Así lo ha apuntado este lunes en rueda de prensa el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, al ser preguntado por si el Comité de Dirección del partido ha hecho un análisis al respecto. "Las puertas de esta sede están abiertas para él y para cualquier otro militante. Singularmente, a él, porque ha sido muy importante", ha subrayado.



Además, ha evitado comentar los mensajes de apoyo, revelados por "El País", que dirigentes del PP como Cuca Gamarra enviaron a Casado tras la entrevista radiofónica en la que cargó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pese a que días después pidieron su salida.



"Tengo por costumbre no hacer manifestaciones políticas sobre conversaciones privadas. No comparto que las conversaciones privadas se hagan públicas", ha afirmado Sémper.



Preguntada al respecto en Radio Nacional, Cuca Gamarra ha espetado: "Hicimos lo que teníamos que hacer".



EL PP VE CUMPLIDO EL OBJETIVO DE ENSANCHAR EL ELECTORADO



El Comité de Dirección del PP ha abordado además las previsiones de transferencia de voto en las próximas generales, donde los populares calculan que reciben un 15 % de voto de Vox y un 11 % del PSOE.



"Hombres y mujeres que confiaron en Pedro Sánchez y en Santiago Abascal hoy confían en el PP, no lo hacen de una manera tímida, sino con determinación y de una manera creciente", ha explicado Sémper, que también ha señalado que el partido lo aborda con "prudencia" y "humildad" y pretende captar nuevos votantes que no provengan de ambos partidos.