Vota | ¿Deberían enseñar en todos los colegios la historia de Miguel Ángel Blanco?

¿Miguel Ángel Blanco? "Me suena el nombre pero no, no sé quién es", responden Ana Belén, Paula, Nayara, Pablo y Aday, cinco estudiantes de entre 22 y 24 años que han participado en una encuesta a 60 jóvenes realizada por la Agencia Efe sin ninguna aspiración científica, pero que confirman varios estudios que desde hace años revelan este desconocimiento.

Seis de cada diez personas de menos de 35 años no supieron identificar quién era Blanco al mostrarles una fotografía para una encuesta de la consultora GAD3 realizada en octubre de 2020 antes del estreno de distintos contenidos audiovisuales sobre el terrorismo de ETA, sobre el que un 68 % admitió no haber estudiado ni en el colegio ni en la universidad.



Datos similares arrojó en 2017 otro estudio, el de la Universidad de Deusto, centrado en el alumnado vasco bajo el título "Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre terrorismo y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi". De mil universitarios, casi la mitad, el 47%, dijo no saber quién era el concejal de Ermua.



Veinticinco años después de su secuestro y asesinato, la Agencia EFE ha querido comprobar qué es lo que saben 60 jóvenes de distinta provincias que nacieron después de este crimen terrorista y contra el que la generación de sus padres se echó a la calle para gritar "Basta ya" a ETA.



El experimento, sin ningún afán científico, consta de cuatro preguntas sencillas: ¿Sabes quién es Miguel Ángel Blanco? En caso afirmativo, el entrevistado puede continuar el cuestionario y tratar de resumir el conocimiento que tenga sobre esta víctima de ETA, por quién o cómo ha conocido su historia y, por último, expresar qué cree que supuso.