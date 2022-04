Vota | ¿Debería rebajar el gobierno los impuestos, como pide Alberto Núñez Feijóo?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propone que el Gobierno deflacte el IRPF para las rentas por debajo de los 40.000 euros y para quienes tienen salarios más bajos, y, por tanto, están exentos de presentar la declaración, plantea una ayuda directa de entre 200 y 300 euros.

El todavía presidente de la Xunta ha detallado este miércoles ante el Comité Ejecutivo de su partido el plan económico que enviará al Gobierno de Pedro Sánchez el próximo viernes, desde la convicción de que es necesario proponer y pactar reformas para corregir el mal rumbo de la economía aunque cree que el Ejecutivo no lo va a "poner fácil".



El plan de Feijóo tiene cuatro ejes: racionalizar el gasto del Gobierno "más caro", rediseñar los fondos europeos para que ciudadanos y pymes sean actores directos, reformas estructuras y, la base de su propuesta, una bajada de impuestos "selectiva, inmediata y temporal para hacer frente al incremento masivo de los precios, y también al incremento de la recaudación".



Como rebajas fiscales, el líder del PP sugiere deflactar el IRPF a rentas menores de 40.000 euros, lo que implica actualizar la tarifa de forma retroactiva desde el 1 de enero y con efecto inmediato, junto a una ayuda directa de 200 o 300 euros a quienes tienen salarios de entre 14.000 y 17.0000 euros y, por tanto, están exentos de hacer la declaración de la renta.



Plantea asimismo actuar en el impuesto de sociedades, "dando libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética", rebajar al 4 % el IVA de la electricidad o el gas y también rebajas en el IVA del régimen simplificado en sectores como la industria, la agricultura y la ganadería



Argumenta Feijóo que el Gobierno tenía previsto aumentar la recaudación en todo 2022 en 9.000 millones de euros y solo en enero y febrero el incremento es de 7.500, por lo que habrá un excedente ante el que se abren dos vías: "dejarlo en manos del Gobierno o devolvérselo a los ciudadanos", que a causa de la inflación del 9,8% pagan "más por lo mismo".



"Todas estas medidas se pueden practicar, son realizables, y hay dinero para ello sin tocar las previsiones del gobierno para 2022. Tienen efecto inmediato y para todas ellas cuenta con el apoyo del PP", ha dicho Feijóo sobre un plan que ayer presentó a los agentes sociales y que ha elaborado junto a exministros de Economía y Hacienda o altos cargos cuya identidad no ha desvelado.



Cree que dado que España lidera el desempleo y será el único país de la UE que en 2022 no recupere los niveles económicos previos a la pandemia, el Gobierno "o falla en su diagnóstico o lo que sería peor, lo conoce, pero refiere ocultárselo a los españoles" y reprocha al Ejecutivo que "exprima" a los ciudadanos con impuestos y se haya "acostumbrado" al "rescate" de la UE comprando deuda pública".



Frente a esta situación, el PP va a "aportar y a construir" en lugar de cruzarse de brazos y "esperar" a que llegue su turno y deteriorar la economía, porque "no hay nadie en España que esté legitimado a no hacer nada, sobre todo con el Gobierno que tenemos".