Vota | ¿Debe romper Pedro Sánchez con Podemos por alentar protestas callejeras contra la OTAN?

El portavoz socialista, Héctor Gómez, ha asegurado no estar nada preocupado por los actos contra la OTAN de este fin de semana para protestar contra la cumbre de la Alianza Atlántica de la semana que viene, en las que estarán representados sus socios de Gobierno, Podemos e IU, que, en su caso, es convocante.

Goméz ha dicho a los periodistas en el Congreso que estas protestas forman parte de la libertad de expresión, insistiendo en que la parte socialista del Gobierno son "firmes defensores del encuentro de la OTAN", que es fundamental sobre todo en el escenario actual en el que se encuentra España, Europa y el mundo, con la guerra de Ucrania.



Izquierda Unida tendrá un papel destacado en estos actos contra la organización militar y participará en la manifestación del día 26, donde estará representada por miembros de la dirección, entre ellos su portavoz, Sira Rego, y el secretario general del PCE, Enrique Santiago, mientras que el coordinador federal y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho a los periodistas que aún no sabe si acudirá a la protesta y a la contra cumbre.



Habrá también algún dirigente de Podemos en la manifestación convocada por la Plataforma Estatal por la Paz OTAN No, pero el partido ha optado por tener un perfil bajo teniendo en cuenta que forman parte del Gobierno y tiene que decidir quién irá.



Además de esta protesta, la Plataforma ha convocado en el auditorio Marcelino Camacho una cumbre Por la Paz OTAN NO los días 24 y 25, en la que los morados intervendrán igualmente de una manera discreta, mientras que de Izquierda Unida estará buena parte de su dirección.



Sobre la cumbre de la OTAN en sí, ningún ministro de Podemos participará en los actos paralelos o institucionales que organice la cumbre de la Alianza, pero ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni Garzón han confirmado que no vayan a asistir a nada.