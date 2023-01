Vota | ¿Cuál es la mejor solución para reparar el fracaso de la ley del 'Solo sí es sí'?

l líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber rebajado las penas a los agresores sexuales con la ley del solo sí es sí "a sabiendas", y de pretender modificar ahora la normativa no por "decencia" ni por el "daño causado a las "mujeres" sino por el "miedo" y las "encuestas".

El jefe de la oposición le ha dicho a Sánchez en el Senado que él y sus ministros pasarán "a la historia" como el primer Gobierno que "dio un paso atrás en la lucha justa del feminismo clásico en España" al contrario de todos los Gobiernos anteriores que sí supusieron un avance para las mujeres.



"Un Gobierno puede equivocarse, es de humanos, pero la ley del sí es sí no es el fruto de un error, es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente", le ha esperado Feijóo al presidente del Gobierno, que este martes ha comparecido en la Cámara Alta.



Feijóo se ha hecho eco de las críticas de la diputada del PSOE Carmen Calvo, que ha sostenido en una tertulia radiofónica que cuando era vicepresidenta ella y el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, avisaron en el Consejo de Ministros de la posibilidad de que la ley del solo sí es sí provocase rebajas de penas.



Y con esta premisa ha acusado a Sánchez de aprobar la ley "a sabiendas" de que sería "perjudicial" para las víctimas porque "antepuso su coalición electoral" y rectificar ahora porque "antepone sus intereses electorales".



"¿Qué clase de feminismo justifica haber rebajado las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas, ¿Qué tiene que decir a todas las mujeres revictimizadas por su gestión? ¿Cuánto más va a tardar en modificar la ley? Y lo más importante, ¿cuándo va a disculparse?", ha interrogado Feijóo a Sánchez.



Además, le ha pedido que ahorre a los españoles las "discusiones públicas" de su Gobierno, que no eche "la culpa a una ministra", la de Igualdad, porque no es propio de un presidente responsable y que cambie la ley "lo más rápido posible" contando con el PP "si lo necesitan" y asuma, además responsabilidades.



Feijóo ha fijado tres prioridades al Gobierno: rectificar la ley del solo sí es sí, afrontar la realidad "tal y como es" y definir una agenda de Estado para 2023.