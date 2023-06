Vota en 'El Cascabel' | ¿Qué le parecen las entrevistas televisivas de Pedro Sánchez a sus ministros?

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha iniciado este miércoles en Ferraz con José Luis Escrivá una serie de charlas con ministros socialistas en las que se enfunda el traje de presentador para dar a conocer junto a los 'entrevistados' el trabajo del Ejecutivo y los planes de futuro.

El propio Sánchez ha dado la bienvenida al público al inicio de la charla, un "nuevo formato" que ha calificado como una "sesión de trabajo" y que ha estrenado este miércoles con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.



El jueves Sánchez mantendrá otra conversación similar con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con la intención de celebrar al menos otras tres más con distintos ministros para ir abordando temáticas específicas, según han señalado a EFE fuentes de Ferraz.



Estas conversaciones van en línea con el objetivo del PSOE de celebrar pocos mítines a lo largo de la precampaña y la campaña electoral y apostar en su lugar por entrevistas, debates y otro tipo de actos.



"Queremos explicar a la ciudadanía española muchas cosas que hemos hecho estos cuatro años y lo que nos quedan por hacer en los próximos cuatro años después de las elecciones del 23 de julio", ha dicho Sánchez para justificar las charlas con ministros.



La sede del PSOE en Ferraz ha sido el escenario de esta primera conversación, en la que Sánchez ha adquirido el rol de entrevistador al encargarse de presentar a Escrivá y plantearle temas concretos para la exposición.



Los dos han permanecido juntos durante algo más de una hora sobre un escenario parecido a un plató de televisión, en sillas enfrentadas, con unas mesas a cada lado con botellas y vasos de agua, y una gran pared detrás en la que el propio Escrivá y los organizadores del evento iban proyectando gráficos y cuadros explicativos.



Decenas de personas han seguido la charla de forma presencial frente al escenario, la mayoría de ellos ciudadanos anónimos, aunque también había socialistas destacados como la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.



Sánchez ha aprovechado el acto para pedir nuevamente cuatro cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de poner "excusas" y utilizar "trucos" para no debatir directamente con él.



"Desde aquí de nuevo insto al PP a que diga fecha y hora para que hagamos esos debates que están pidiendo no los medios de comunicación solo, sino que demanda la ciudadanía", ha añadido el presidente, que también ha recordado su disposición a mantener otros cuatro debates junto a los tres principales partidos a nivel nacional que se presentan el 23J: PP, Sumar y Vox.



El resto de la intervención ha estado centrada en temas económicos, fundamentalmente relacionados con el empleo.



Sánchez y Escrivá han destacado algunas medidas del Gobierno como la subida del salario mínimo interprofesional, los ERTE puestos en marcha durante la pandemia y la reforma laboral que, según han asegurado, ha contribuido a reducir la precariedad y la temporalidad en los empleos, todo ello en oposición al modelo del PP.



"La solución a las crisis era destruir empleo", ha comentado Sánchez, mientras que Escrivá ha sacado pecho de la "prontitud y ambición" con la que afirma que el Ejecutivo ha abordado crisis con la pandemia y la guerra en Ucrania, y ha subrayado buenos datos económicos como la subida de las exportaciones.



"O sea, que no se está perdiendo competitividad porque hayamos aumentado el salario mínimo", ha señalado Sánchez.



"No, al contrario", le ha respondido Escrivá.



En un momento más distendido, Sánchez ha pedido a Escrivá que comentara con el público el contenido de unos tuits que publicó recientemente para tratar de desmontar "falsedades" del PP sobre las pensiones y la reforma laboral.



"¿Puedes compartirlo? fue un gusto leerlo", le ha dicho.



Y al tratarse de una charla en plena precampaña electoral, también ha habido tiempo para anunciar algunas de las medidas que el PSOE llevará en su programa para el 23J, como la ampliación de 16 a 20 semanas el permiso por nacimiento.