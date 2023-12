Vota en 'El Cascabel' | ¿Le parece humillante que Pedro Sánchez se reúna con Puigdemont?

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé mantener reuniones próximamente tanto con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, como con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para normalizar el diálogo con ambos.

Sánchez ha avanzado que mantendrá esas reuniones, de las que asegura que se convocarán públicamente y habrá foto, en una conversación informal con los periodistas con motivo de la copa de Navidad que ha ofrecido en el palacio de la Moncloa.



Esta semana el secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró que habría una reunión entre Sánchez y Puigdemont y el presidente del Gobierno no lo desmintió pero dijo que no estaba por ahora en su agenda.



Este martes ha confirmado que habrá encuentros, y no sólo uno, tanto con Puigdemont como con Junqueras, y aunque no ha concretado cuándo serán, sí ha apuntado que su preferencia es que se convoquen una vez aprobada la ley de amnistía.



El jefe del Gobierno ha subrayado que si quiere ser coherente con el discurso que está manteniendo en favor de incorporar a los partidos independentistas catalanes a la vida política nacional y si ha dado el paso de impulsar la ley de amnistía, es lógico que haya ese tipo de reuniones para normalizar el diálogo.



De momento, la reunión que sí está fijada es la de este jueves en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a ella ha dicho que asistirá también el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.



No tiene ninguna preocupación sobre una posible repercusión negativa de la ley de amnistía en el voto del PSOE porque insiste en que será más comprendida esa decisión con el paso del tiempo.



Como ejemplo pone lo que ha ocurrido con los indultos a los líderes del 'procés', ya que ha recordado que, tras ellos, el PSOE logró un millón de votos más que en las últimas elecciones generales.



Aunque es partidario del diálogo con los partidos independentistas, sigue manteniendo discrepancias con sus postulados y alguna de sus iniciativas, y en concreto, está en contra de que los jueces puedan comparecer en las comisiones de investigación del Congreso.