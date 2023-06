Vota en 'El Cascabel' | ¿Está a favor de eliminar los ministerios de Igualdad y Consumo, como propone Feijóo?

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si gobierna tras las elecciones generales del 23 de julio derogará la Ley de Memoria Democrática y la Ley Trans, al tiempo que revisará o hará "ajustes" en otras normas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la ley de Eutanasia o la ley de Educación. Además, ha adelantado que si llega al Palacio de la Moncloa en los cien primeros días de su mandato bajará el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros y aprobará una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces.





"Yo lo que voy a derogar es la mentira. Voy a derogar el engaño. Voy a derogar la soberbia, voy a derogar el sectarismo, voy a intentar hacer la forma de hacer política en la que creo y por tanto voy a derogar el sanchismo", ha declarado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntado expresamente qué normas derogará y si una de ellas será la Ley de Eutanasia

Feijóo ha explicado que su objetivo es "volver a la dignidad política" y, por tanto, que Bildu no sea "autor" de normas como la de Memoria Democrática porque "es un disparate histórico". Dicho esto, ha garantizado que si gana y llega a Moncloa va a "derogar una serie de leyes que son leyes minoritarias que se impusieron a las mayorías para mantener la coalición de Sánchez".

"MÁS FÁCIL CAMBIARSE DE SEXO QUE SACARSE EL CARNÉ DE CONDUCIR"

Así, el presidente del PP ha confirmado que si llega al Gobierno derogará la Ley de Memoria Democrática y también la Ley Trans, una norma que ve un "disparate" que "atenta contra los menores", los "médicos", los "colectivos feministas" y el "sentido común".

"Es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad. Es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir", se ha quejado, para añadir que habrá "una Ley Trans" porque hay un "colectivo trans" en España pero no será la que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez.

En el caso de la Ley de Educación, ha señalado que habrá "ajustes", "sin duda". Y otras leyes, como la ley de Eutanasia, la tendrán que "ver" y "en su caso, ajustar". "Vamos a hablar en el ámbito de las comisiones de bioética, pediré los informes que correspondan a este asunto y después nos pronunciaremos", ha apostillado.

"REPONER EL DELITO DE SEDICIÓN" Y "TIPIFICA EL REFERÉNDUM ILEGAL"

Tras asegurar que el PP está cerrando el programa electoral con el que se presentará a las generales del 23 de julio, Feijóo ha recordado que Sánchez ha "indultado" a personas que no se han "arrepentido tras dar un golpe a la Constitución en Cataluña".

"Esto es votar a Sánchez y votar a España es que los indultos por corrupción no sean posibles otorgarlos en nuestro país y volvamos a reponer el delito de sedición en el Código Penal y tipifiquemos el referéndum ilegal", ha dicho, para subrayar que eso "forma parte también de la derogación del sanchismo.

El jefe de la oposición ha indicado que su forma de gobernar será "distinta", no centrada en dar titulares. "Yo no voy a dar muchos titulares, yo voy a hacer muchas cosas. Y de esas cosas que haga, se desprenderán los titulares. Pero entrar en este momento en un plató y decir, voy a derogar esto, voy a derogar lo otro...", ha relatado.

PROMETE BAJAR EL IRPF A LAS RENTAS DE MENOS DE 40.000 EUROS

Al ser preguntado si bajará impuestos si gobierna y qué garantía hay de que no le pase como a Mariano Rajoy, que los subió, Feijóo ha recordado que el expresidente del Gobierno se encontró "con 30.000 millones más de déficit público de los que estaban contabilizados y con 30.000 millones más de deuda de déficit tarifario en el ámbito de las eléctricas", es decir, "un pufo" de muchos millones. "Y lo que puede hacer un político es contar la verdad a los ciudadanos o mentirles", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que su compromiso en relación en materia de impuestos es "no subirlos". "Aquí se han subido 40 impuestos en España cuando hay un récord de recaudación", ha apostillado.

Es más, se ha comprometido a rebajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros para amortizar el impacto de la inflación. "Y lo haré. Sé que decir esto en este momento es arriesgado, pero es que yo me he comprometido a ello", ha subrayado, para añadir que su intención es hacerlo "dentro de los 100 primeros días de Gobierno".

Aparte de bajar el IRPF, el presidente del PP ha adelantado que en los cien primeros días de su mandato, aprobará una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces.

"FALSO" CUANDO SE HABLA DE LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA DE RAJOY

En el caso de la reforma laboral, ha indicado que "es la reforma del Partido Popular con una serie de modificaciones", si bien ha dicho que hay cambios que, a su juicio, "van en contra de los trabajadores y van en contra de la competitividad de las empresas".

Dicho esto, ha garantizado que buscará que cualquier cambio sea dialogado en esta materia. "No haré nada sin consultar, negociar y sentarme con los agentes sociales", ha aseverado.

Además, ha dejado claro que es "falso" cuando se habla de la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy. "Buena parte de la reforma laboral de Rajoy está en pleno vigor con este Gobierno y con estos sindicatos", ha proclamado.

¿QUIÉN SERÁ SU MINISTRO DE ECONOMÍA?

Al ser preguntado quién será su ministro de Economía, Feijóo ha asegurado que es una "buena pregunta", pero que él no es presidente del Gobierno en este momento y la "humildad" en un político es determinante. Dicho esto, ha garantizado que será alguien que "sepa de economía" y que no va a "improvisar" en esta respuesta ni en el nombramiento.

"Hay algunas de ellas que están trabajando y que están disponibles en el supuesto de llamarlas. Hay algunas que me gustan y no están disponibles porque tienen otros compromisos", ha añadido, sin entrar en más detalles sobre las personas que tiene en mente para ese Departamento.

HABLA DE 13 O 14 MINISTERIOS, CON REDUCCIÓN DEL GASTO POLÍTICO

Una vez más ha reiterado su compromiso de formar un Gobierno con menos ministerios, que ha cifrado en unos 13 o 14. Preguntado si habrá Ministerio de Igualdad si gobierna, ha señalado que cuando él estuvo en el Ejecutivo de José María Aznar hay ministerios actuales que entonces eran "subdirecciones generales".

"El Ministerio de Consumo era una subdirección general en el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio. El Ministerio de Seguridad Social fuera del Ministerio de Trabajo no lo entiendo. El Ministerio de Universidades, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación en un momento con este gasto público desorbitado que tenemos bien merecen una consolidación", ha manifestado, para asegurar que habrá "un ajuste muy importante en el gasto político"

"DESPOLITIZAR" EL CNI Y EL CIS

En cuanto a qué significa que quiera despolitizar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha explicado que este órgano "va a cumplir sus obligaciones", como "mantener la integridad territorial de la nación española". "Y por tanto, estará desplegado en toda la nación española. Yo no puedo aceptar que un partido político me impida que no pueda haber ningún funcionario del CNI en determinadas comunidades autónomas. No lo voy a aceptar", ha afirmado.

Además, Feijóo ha dicho que va a "despolitizar" y "cambiar de una forma bastante sustancial" el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) porque en este órgano no puede formar parte una persona que forma parte de la cúpula de un partido político.