Vota en 'El Cascabel' | ¿Debe aceptar Alberto Núñez Feijóo los seis debates pedidos por Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto hoy formalmente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrar un debate cara a cara cada lunes en los medios de comunicación en las semanas que restan hasta las elecciones del próximo 23 de julio.



"Espero a Feijóo el próximo lunes", ha afirmado Sánchez durante su intervención en una jornada sobre fondos europeos organizada por el Eldiario.es, donde ha defendido este formato puesto que los debates en el Senado no son ya posibles al estar disueltas las Cortes.



Ha afirmado además que los debates deben ser entre él y el líder del PP porque de estas elecciones sólo pueden salir "dos presidentes posibles: o Sánchez o Feijóo".



"Propongo que sean las elecciones de los debates democráticos", ha añadido Sánchez, quien ha defendido este modelo y su necesidad para conocer y contrastar modelos y para reivindicar el respeto a la democracia.



Sobre el formato, ha asegurado que no pone condiciones salvo una moderación neutral.



Ha adelantado además que ya ha recibido y aceptado cuatro invitaciones de los principales medios de comunicación y se ha declarado abierto a los dos medios restantes para completar así los seis debates que propone celebrar cada lunes hasta la cita con las urnas del 23 de julio.



No obstante, Sánchez no ha cerrado las puertas a otros debates, que son compatibles con esta ronda de 'cara a cara' con el líder de los populares.



"La democracia es debatir, no monólogos", ha agregado el presidente, quien ha asegurado además que su partido hará una campaña propositiva y en positivo pero también con críticas a las derechas "de ahora y de antes", al tiempo que se defenderán de las mentiras "con más contundencia incluso que hasta ahora".