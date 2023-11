El vocal del CGPJ, José María Macías, contesta a la ministra Robles: "Es mi ídolo"

Preocupación no solo en la política, también en la judicatura. Si ya, la Asociación Mayoritaria de Jueces califican la ley de amnistía como el principio del fin de la democracia, ahora, ocho vocales conservadores del CGPJ piden un pleno urgente sobre la amnistía. Y ese pleno ya tiene fecha: se va a celebrar el próximo lunes a las 7 de la tarde.



Los ocho vocales critican que esta ley de amnistía se ha pactado con un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida. Dicen que la amnistía no solo supondría la degradación del Estado de Derecho, sino también la abolición del mismo. Apuntan, también, que el interés de España no puede confundirse con el interés del Presidente del Gobierno. Desde la justicia acusan a Pedro Sánchez de hacer volar por los aires el Estado de derecho. Por su parte, la ministra Margarita Robles asegura que los jueces no están legitimados para opinar de nada porque tienen bloqueado el poder judicial. En esa misma línea también se manifiestan desde Sumar, que acusan a los vocales del CGPJ de tener una actitud beligerante.



Uno de esos ocho vocales que ha solicitado el pleno urgente es el magistrado José María Macías, que, precisamente, ha expuesto en 'El Cascabel' su visión sobre las negociaciones alrededor de la amnistía: "Los vocales nos hemos manifestado por la amnistía sin necesidad de verla, cualquier contenido que tenga será inconstitucional, porque Sánchez mismo explicó que el objetivo de la ley era mantenerse en el Gobierno, y por eso es imposible que pase el filtro". Macías también ha tenido palabras para la ministra Robles: "La señora Robles es mi ídolo, por su capacidad para mezclar cosas que no son ciertas, y si hay alguien que incumple la Constitución son los diputados, los vocales solo padecemos el incumplimiento".