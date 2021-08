Juan Jesús Vivas, en TRECE: "Casado siempre me ha dicho que mire por los intereses de Ceuta"

El presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contar todos los detalles de su reunión con Pedro Sánchez sobre el asunto relativo a la devolución de menores.

Vivas reconoce que “ha sido un reunión sincera y leal en donde se ha podido constatar que el asunto de la grave situación de Ceuta es prioritario en su agenda y que es una situación insostenible de verdadera emergencia humanitaria que debe de afrontarse desde la lealtad institucional y como cuestión de Estado”.

El presidente afirma que “en esta situación insostenible Ceuta y sus capacidades están desbordadas para mantener y albergar todos estos menores, por eso entendemos que la mejor solución para el menor es su vuelta al país de origen y debe ser el empeño de las administraciones públicas para aliviar a Ceuta”.En cuanto a su escolarización dice: “No tenemos competencias en materia de educación sino la Administración General del Estado pero hay muchas formas para cubrir la asistencia educativa teniendo en cuenta la situación y el perfil del sistema educativo nacional que tiene cada menor”. Por otra parte asegura que “por primera vez Marruecos está por la labor de colaborar en el retorno asistido en interés del menor con las debidas garantías y nosotros desde nuestras administraciones sin tener competencia en materias de Extranjería creemos que por interés del menor el mejor lugar para estar es con sus padres y su entorno”.

Sobre la selección para devolver al menor, Vivas explica que “los menores han sido objeto de un tratamiento individualizado en Ceuta, llevamos 3 meses con los menores aquí y hay profesionales que los atienden y conocen el perfil de cada uno de ellos, además la distribución por recursos en función del perfil del menor que se venía realizando de manera profesional y objetiva, dentro de eso se optaron por aquellos menores que se consideraban menos vulnerables y aquellos más próximos a la mayoría de edad y así se empezó el proceso, de forma objetiva y con conocimiento de su perfil, ahora los jueces consideran que hay que poner en marcha el procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de Extranjería y así haremos, que lo aplicará el Estado que es competencia suya y hoy el presidente Sanchez se ha comprometido conmigo a emplear los recursos necesarios con objeto que esos procedimientos se puedan llevar de la forma más ágil posible, lo cual es una buena noticia para los menores y para Ceuta”. Por otra parte, el presidente de Ceuta recuerda que son el 20% de menores los que aún quedan en Ceuta desde hace 3 meses.

Frente al temor de otras ciudades españolas de la península en las que ocurre lo mismo, Vivas manifiesta que “el derecho es aplicable a todo el territorio nacional, por tanto estos alcaldes están capacitados desde un punto de vista legal para solicitar al Gobierno que se active el protocolo y la actuación relativa al retorno asistido de mores a su país de origen, esto no vale solo para Ceuta sino para el resto de España, además la situación de las dos ciudades autónomas no se puede comparar con la del resto del territorio nacional y somos las dos únicas fronteras terrestres que tiene Europa con África”. También asegura: “No estamos pidiendo ningún privilegio ni ningún trato de favor sino pedimos que se considere nuestra excepcionalidad y se tenga en cuenta que esta presión en comparación con el resto de España y Europa si tenemos en cuenta los parámetros objetivos de la ciudad de Ceuta”.

Sobre la buena sintonía mostrada con el cuestionado ministro Grande-Marlaska pone de manifiesto: “Estamos en una situación de cuestión estatal, Ceuta no solo aborda una crisis migratoria sino que también está tratando de velar para que no se pierda el ánimo y la confianza de nuestra ciudadanía de cara al futuro. Ceuta está tratando de apostar por un futuro más sólido y seguro, todos sabemos en las condiciones en las que se produjeron las llegadas de estas personas por lo que creo que hace falta unidad para salir de esa situación por eso mi responsabilidad como presidente de Ceuta es defender la unidad y ante eso hay que ser honesto y leal desde el punto de vista institucional. Además, soy un convencido del Partido Popular que tengo a Casado como referente político y él siempre me ha dicho que mire por los intereses de Ceuta y España antes que los del partido”.