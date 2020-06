Vicepresidente de la CEOE: "La crisis económica no ha hecho más que empezar y va a ser profunda y duradera"

Miguel Garrido, vicepresidente de la patronal CEOE y presidente de CEIM, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE el acuerdo logrado in extremis entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE.

Garrido ha comentado que "ya se están acostumbrando" a este tipo de acuerdos tomados a última hora y apurando los días del plazo, en este caso cuando apenas faltaban unas pocas jornadas para que venciera el plazo de los ERTE actuales. "El acuerdo, como todos, no deja suficientemente satisfecho a ninguno, pero por lo menos soluciona el problema para muchas personas y muchas empresas que se encontraban en una situación muy complicada", ha afirmado el vicepresidente de la CEOE. En concreto, el número estimado de personas que dependía de este acuerdo rondaba los 2 millones.

Con todo, Garrido ha señalado que la mesa tendrá que ser negociando para lo que ocurra a partir de septiembre. El presidente de CEIM ha explicado que "somos todos conscientes de que buena parte de la actividad, sobre todo en servicios vinculados al turismo, en absoluto va a estar recuperada al cien por cien, por lo que va a haber que buscar fórmulas para que las empresas sobrevivan".

Por otra parte, además del turismo, Garrido ha señalado que los sectores más afectados por la crisis son los transportes, el comercio o el ocio nocturno. Es por eso que Garrido ha pedido medidas que "den oxígeno" a las empresas y ha puesto como ejemplo los fondos que ya se han destinado al sector del automóvil.

Preguntado por cómo ve la situación de la economía española, el vicepresidente de la CEOE ha hablado de que en muchos sectores la actividad habitual no se retomará "hasta dentro de 15 o 16 meses", por lo que pronotica que "la crisis económica no ha hecho más que empezar y va a ser profunda y duradera". En este sentido, Garrido también se ha referido a la previsión del FMI para España, que sitúa el descenso del PIB en un 12,8%: "Desgraciadamente [las previsiones] no son pesimistas, son realistas".