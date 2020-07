Vicente del Bosque, en TRECE: "Todavía se me encoge el estómago cuando veo el gol de Iniesta"

Esta semana se cumplen 10 años de uno de los momentos más importantes de la historia de nuestro deporte, la consecución del primer mundial de fútbol por la Selección Española de Fútbol. Fue una tarde-noche calurosa del mes de julio y todos los españoles tienen en su mente, como si fuese, dónde estaba o con quién celebraron el momento en el que Iker Casillas levantaba esa ansiada Copa del Mundo.

Uno de los hombres con mucha culpa de aquel logro fue su entrenador, Vicente del Bosque. El seleccionador que llevó a España hasta lo más alto del mundo ha estado en 'El Cascabel' para recordar cómo fue aquella tensa final que no se resolvió hasta los minutos finales de la prórroga con aquel gol de Iniesta que consiguió congelar el tiempo por un momento.

"Es bueno celebrarlo y esperemos que dentro de poco otros jugadores nos den otra alegría. El fútbol sirve en situaciones extremas, como la que estamos viviendo recientemente, como válvula de escape. También fue un momento de acabar con grandes fantasmas del pasado que nos permite igualarnos a las mejores selecciones del mundo. En el ámbito de clubes nuestro país tenía una gran hegemonía en Europa pero nos faltaba ese toque que conseguimos con esta gran generación de jugadores".

El seleccionador ha explicado también algunas de las claves que estuvieron detrás de aquel éxito: "La clave fue la buena relación personal que había entre todos los jugadores y también el estilo de juego. Me gustaría también destacar el papel de la dirección de la Selección Española de Fútbol. En cuanto a la convivencia nos vimos un poco afectados por la rivalidad Madrid - Barcelona, pero debíamos respetar el espacio inviolable que significa la Selección".

También ha reconocido que no ha visto muchas veces aquel partido, pero cuando tiene la oportunidad de verle reconoce que todavía se le encoge el estómago: "No he visto muchas veces el partido, algo de refilón y también he visto muchas veces el gol de Iniesta. Durante este confinamiento me he podido ver todos los partidos del Mundial y también los de la Eurocopa del año 2012 y todavía tenía la sensación de que se me encogía el estómago".