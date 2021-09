Vecino de Todoque, ante el avance de la lava: "Lo que se está viviendo aquí roza el apocalipsis"

Todas las miradas se centran en el avance de la lava hacia el pueblo de Todoque en La Palma. En la noche de este martes, en las calles del municipio solo queda personal de emergencias. A lo largo de la tarde, la lengua seguía avanzando y de forma lenta engullendo las casas una a una. En este sentido, la lava está cada vez más cerca del núcleo urbano, donde se encuentra la Iglesia del municipio.

Durante toda la jornada han circulado imágenes de vecinos acercándose a sus casas para retirar sus bienes lo más rápido posible. Uno de ellos ha sido Henry Garritano, un vecino de Todoque que ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE cómo está viviendo estas horas marcadas por la incertidumbre respecto al futuro de sus casas.

En este sentido, Garritano ha señalado cómo han sido las últimas jornadas desde que la erupción del volcán comenzase: "Es verdaderamente complicado hablar. Os hablo desde el coche porque he sido desalojado después de que reventara el volcán. Lo he visto con mis propios ojos. En ese momento no entiendes nada, piensas que no hay lava, pero la verdad que la cosa fue complicándose. Han sido días muy difíciles para mí, llevo sin dormir dos días porque mi casa está exactamente al lado de la iglesia de Todoque, por lo cual puede que escape o puede que no. Estás con esa preocupación constante".

Por último, emocionado, ha querido señalar que están ante una situación complicada de prever hace unas semanas: "En las últimas horas me he acercado a recoger algunos enseres personales, pero no puedes recogerlo todo. Al menos se ha salvado lo que era más importante: ordenadores para trabajar, ropa. Lo que se está viviendo aquí está rozando el apocalipsis".

Son horas de tensión y también de mucha incertidumbre en las zonas que previsiblemente serán engullidas por la lava en las próximas horas. Las carreras de los vecinos por recuperar sus enseres personales y recuerdas son las instantáneas que marcan el ritmo de la jornada en La Palma.

Mientras tanto, el rugido del volcán de Cumbre Vieja sigue acompañando al avance de la lava. En este sentido, el avance de la lava, en su trayectoria hacia el mar, se ha ralentizado, algo que hace prever que todavía quedan muchas jornadas para poder hacer un balance completo de las pérdidas materiales a las que se enfrentan los vecinos de las zonas afectadas.