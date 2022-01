Toni Nadal, en TRECE: “Rafa seguirá hasta que su cabeza y motivación le dé para seguir superándose día a día”

El exentrenador y tío de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para valorar en primera persona la victoria del tenista mallorquín sobre el ruso Medvedev que le convirtió en el primer tenista en alcanzar los 21 Grand Slam. Después de un encuentro de más de cinco horas y cinco sets, Nadal conseguía revalidar el título que había cosechado por única vez en 2009. Sin embargo, no fue nada fácil tal y como reconoce su tío: "Cuando hizo el break en el quinto set me tuve que ir porque no pude aguantar la tensión. Confiaba en él antes de empezar el partido, cuando se igualó en el segundo set seguí confiando, pero cuando lo perdió pensé que no lo salvábamos. Por la diferencia de edad y la poca preparación con la que llegó Rafael".

"Rafael siempre ha intentado dar su máximo, creció con la idea fija de que la mejora es siempre posible y el reto principal en la vida es superarte cada día. Espero que este año consiga el 14º Roland Garros".



Toni Nadal explica cuáles fueron las "claves" que le dieron a Rafa la victoria: "Su fuerza mental, su autocontrol, su espíritu de superación, haberse acostumbrado toda la vida a luchar. Él empezó más nervioso de lo normal, los primeros juegos los jugó bastante mal, pero después fue jugando mejor y hubo un momento que cambió de táctica, jugó con más decisión sobre el drive de su rival y fue determinante. El factor determinante casi siempre en la vida es la actitud que es lo que pones en cada golpe. Si encima tienes un poco de suerte y que las cosas se pongan a favor, sale la victoria".

En este sentido, Toni insiste en que "la fuerza mental para mí es fundamental. Lo he comprobado muchas veces con él en distintas situaciones donde parecía imposible que remontase, y he visto cómo se ha superado. La actitud es más importante que la aptitud. Eso hizo Rafael ayer, empezó jugando mal, pero con una muy buena actitud acabó jugando muy bien". Por ello, añade, "el factor del público y su apoyo siempre te ayuda. Si tú no luchas, el público se desanima igual que tú Lo he visto muchas veces en el fútbol por ejemplo. No determina el éxito, pero algo te empuja a seguir luchando.

¿Qué habría sucedido si la final la hubiera disputado ante Djokovic en lugar de Medvedev? Toni Nadal reconoce que "es un grandísimo jugador, no sé qué hubiera pasado, pero no me lo planteo. La situación de ayer, Djokovic ha adoptado un camino de no vacunarse y está en su camino. Hay normas, Australia las impuso a sus ciudadanos y a un extranjero, no jugó y Rafael jugó la final contra Medvedev. Si juega bien, tiene opciones de victoria contra Djokovic".

Y es que su tío lo tiene claro: "Rafael siempre ha intentado dar su máximo, creció con la idea fija de la mejora es siempre posible y el reto principal en la vida es superarte cada día. Fruto de esta mejora y superación vienen algunos títulos, en esta ocasión fue el Open de Australia, y cuando lo ganó en 2009, no pudo ganar Roland Garros. Espero que este año consiga el 14º Roland Garros. Es el favorito para conseguirlo. Cuando pasen 4 meses veremos quién es el favorito. Seguro que en Roland Garros saldrá con el espíritu intentará ganar en París".

Preguntado acerca de si conoce cuándo se retirará Rafa Nadal, Toni apunta a que "seguirá hasta que su cabeza y motivación le dé para seguir enfrentándose cada día con la máxima exigencia. El fruto de todo esto son muchos años de trabajo. Desde el Gobierno se valora el esfuerzo a nivel educativo cuando se regalan los aprobados y no se invita a la gente a esforzarse a lo máximo posible. Durará hasta que esté dispuesto a seguir luchado y seguir mejorando. Eso marca la diferencia".

El tío del astro mallorquín explica que "no creo en las cosas innatas y que la gente esté predestinada a nada. Yo fui entrenador de Rafael y creía en el trabajo. Para construir un carácter fuerte que hace que puedas afrontar la adversidad se necesita trabajar a diario. No hay clave de la fuerza mental, es exigencia diaria, haber dado el máximo valor a cada pequeño entrenamiento. Decía que era mucho más difícil entrenar conmigo que una final. Eso es fundamental en la vida, lo principal es la preparación y cómo afrontas las situaciones. Se acostumbró a golpear la pelota cada vez mejor. Él tiene una predisposición muy buena".

Además, también ha aconsejado que "en la vida hay que ser autocrítico o, si no, rodearse de alguien que sea crítico contigo. Que estén dispuestos a decirte lo que quieres escuchar te ayuda poco, es uno de los principios adoptados en esta sociedad. Tuve la suerte de entrenar a un chico que se dejó contradecir, que me dio la libertad de decirle lo que no estaba muy dispuesto a escuchar. Creo que eso siempre le ayudó. Para avanzar en la vida hay que cuestionarse".

Por último, con respecto a las futuras promesas del tenis español, Toni Nadal asegura que "tenemos a Carlos Alcaraz, nos va a dar muchos éxitos pienso yo. Es un gran jugador, no sé si será capaz de emular los éxitos de Rafael no es fácil, pero estoy convencido de que ganará torneos".