Toni Cantó, en TRECE: "Que Gabilondo mienta con las cifras de letalidad es de lo más sucio que puede hacer"

Tras conocer la decisión de la Justicia de excluir a Toni Cantó y Agustín Conde de las listas del Partido Popular para las elecciones del próximo 4 de mayo, el político valenciano ha respondido a Susana Ollero en 'El Cascabel' que se siente solo "algo sorprendido" y que no le da "muchísima importencia" porque "sabía que el PSOE iba a intentar sacarme de la lista. Ya intentó en los despachos que los madrileños fueran gobernados por un gobierno distinto con una moción de censura junto con Ciudadanos y que los madrileños no pudieran votar".

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid anunciaba este domingo que recurriría la decisión ante el Tribunal Constitucional, un hecho que asegura Cantó que ya se ha producido "la Justicia nos permite acudir al Constitucional, lo hemos presentado todo y sabremos que pasa el jueves o el viernes. Pero yo estoy tranquilo, estar en la lista era un regalo, lo esencial era hacer fuerza y ayudar en la medida de mis humildes posibilidades para que Isabel Díaz Ayuso pueda seguir siendo la presidenta”.

"Una interpretación prevalece y dice que yo sí podría estar en esa lista"

En este sentido, el candidato por los populares ha defendido que "hay dos conceptos distintos, poder votar en la Comunidad de Madrid –que no podría porque no estoy a tiempo ni lo pretendí nunca–, pero hay otro derecho de estar en una lista y poder ser elegido. Hay una interpretación que prevalece y dice que yo sí podría estar en esa lista porque en el momento de llevarse a cabo las elecciones yo estaba aquí empadronado. Como eso sucede y ya habíamos pedido un informe jurídico que lo avalaba, se nos dio la razón en un primer momento y ahora parece que no".

Sobre lo que suceda tras la resolución judicial, Toni Cantó responde ante la pregunta de si seguirá ligado en su futuro político al Partido Popular que “no lo sé, cuando acabe la campaña, sea o no diputado, ya veremos lo que sucede después. Procuro no pensar lo que ocurrirá dentro de unos días. Me he tirado la mayor parte de mi vida sin tener ni idea de lo que iba a pasar. Estoy acostumbrado. Pienso en lo que ocurrirá hasta el 4 de mayo y luego ya veremos. Si el Constitucional dice que puedo estar en la lista, vienen dos años de trabajo como diputado en la Asamblea”.

"Sánchez hace campaña y miente incluso desde África"

En cuanto a la campaña electoral, Cantó ha manifestado que “tenemos a un presidente Sánchez que hace campaña y miente incluso desde África, a un Gabilondo que miente con algo muy irresponsable y dramático. Lo que ha hecho con las cifras de letalidad es una de las campañas más sucias que se pueden hacer. Yo he estado en el Zendal, pero estos señores no se han pasado ni siquiera por allí", argumenta.

Además, Cantó ha insistido en que "el Gobierno de Sánchez ha cambiado de criterio tantas veces con la de AstraZeneca que ha conseguido que los españoles se asusten. Espero que el Gobierno acepte la propuesta de la CAM para que algunos nos ofrezcamos voluntarios, entre los que me incluyo, para cubrir los huecos de quienes no se sienten seguros y así animemos a la gente a que se vacune, es esencial para la recuperación sanitaria y económica”.

"No hay nada que pueda molestar más a Sánchez que ver a alguien cerca que está haciendo una buena gestión"

Su objetivo, explica Toni Cantó ante las cámaras de TRECE, es “hablar bien de la gestión de una mujer valiente que fue capaz de aguantar toda la presión de un Gobierno y de unos machos alfa como Sánchez e Iglesias que la atacaron sin piedad, con unos gobiernos socialistas que la atacaron mintiendo sin piedad, no solo a ella, a los madrileños en general".

Y resalta que Gabilondo no es quien decide, sino Pedro Sánchez: "Gabilondo dice ahora que no hay que subir los impuestos, pero hace unas semanas en la Asamblea de Madrid firmó u papelito que decía que había que subir los impuestos a los madrileños más de 1.000 millones de euros. Dice que no va a pactar con Iglesias, pero desde Ferraz le dicen que no, que se va a pactar con Iglesias".

Por último, Toni Cantó ha explicado que ha visto "cómo se trataban a los madrileños como si fueran bombas víricas a los que no se debía dejar entrar en otra comunidades porque les iban a contagiar, he visto como se acusa a los madrileños de practicar dumping fiscal cuando lo que ha sucedido es que Ayuso ha demostrado que bajando los impuestos se recauda más. La han atacado de forma tan cruel porque les pone un incómodo espejo delante, les enseña que haciendo las cosas de forma profesional se puede funcionar bien y gestionar mejor. Y como ellos lo están haciendo mal, no hay nada que les pueda molestar más que ver a alguien cerca que está haciendo una buena gestión”.