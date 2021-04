El PP anuncia que recurrirá las exclusiones de Toni Cantó y Agustín Conde: “Quieren ganar en los tribunales”

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha anunciado este domingo que recurrirá la deicsión de la Justicia de excluir a Toni Cantó y Agustín Conde de las listas del PP para las elecciones del próximo 4 de mayo. El candidato valenciano acababa de abandonar en las últimas semana slas filas de Ciudadanos, así como su puesto como portavoz en las Cortes Valencianas para ir como número 5 en las listas de Ayuso para los comicios madrileños, empadronándose en la capital a última hora.

Ahora, la Justicia ha tumbado la posibilidad de que, tanto él como Conde no podrán concurrir a los comicios. Algo que ya ha anunciado el PP de Madrid en redes sociales que recurrirá: “Ante la decisión de la Justicia de anular las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde de la lista de Isabel Díaz Ayuso, anunciamos nuestro recurso ante el Tribunal Constitucional. El PSOE quiere ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar. Seguimos”

Toni Cantó: “Me dejaré hasta el último aliento”

Por su parte, el propio Toni Cantó ha reaccionado a través de redes sociales a la decisión de que no pueda concurrir en las listas populares y se suma al mensaje de los populares de no darse por vencido con el recurso: “El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M. Ahora trata de excluirme de la lista de Isabel Díaz Ayuso. Mi compromiso es por la libertad. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento. Ahora más que nunca. Socialismo o Libertad”, comentaba en Twitter.