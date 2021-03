Toni Cantó, en ‘El Cascabel’: "Gabilondo hará en campaña lo mismo que hizo Sánchez, mentirnos"

El exdirigente de Ciudadanos, Toni Cantó, ha hablado acerca de su inclusión como independiente en la lista del Partido Popular a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. En una entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE, el ex de la formación naranja ha agradecido el “gesto de generosidad” de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso por “sumar en el centroderecha para mantener un espacio de prosperidad y libertad en la Comunidad de Madrid”. Ha asegurado que lo que le importa no es la lista, sino “contribuir a que Díaz Ayuso gane y si puede ser con mayoría absoluta en las elecciones”.

Toni Cantó también se ha referido a las mociones de censura desencadenadas por su anterior partido, Ciudadanos: “Hoy se ha demostrado que no hay razón para esa moción de censura. Ha alejado a Ciudadanos muchísimo del proyecto en el que yo creía. No sé por qué echaron a la basura el trabajo de años y están tomando estas decisiones”.

Además, ha manifestado que “en la ejecutiva, en la que no me hicieron ni caso, insistí en la unión del centroderecha. La dirección del partido ha cambiado de repente y ha decidido que es tan lícito pactar con el PSOE como con el PP, pero no estoy de acuerdo. La única persona que puede garantizar la prosperidad y la libertad en Madrid es Díaz Ayuso”.

Sobre qué puede aportar a su nuevo partido, asegura que “la experiencia y el altavoz que he creado con el tiempo, algo en lo que me siento muy identificado con Díaz Ayuso, dar una batalla desacomplejada contra el discurso de la izquierda y ponerle enfrente sus contradicciones”.

“Me siento muy identificado con una líder como Díaz Ayuso que ha dado ejemplo de cómo hacer las cosas”

Cantó ha defendido a Díaz Ayuso, de quien ha reconocido “su capacidad de trabajo bajo una presión brutal y unos ataques crueles y despiadados por la izquierda que luego va de feminista”. Además, ha explicado que los grandes rivales de Díaz Ayuso son, “sin duda”, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En este sentido, ha añadido que "si los madrileños quieren seguir siendo los ciudadanos de España que menos impuestos pagan, tienen que votar a Isabel Díaz Ayuso, si quieren que les fundan a impuestos, que voten a Sánchez, pero que luego se atengan a las consecuencias, porque Gabilondo hará lo mismo que hizo Sánchez en la campaña, mentirnos por activa y por pasiva".