Tomás Gómez desvela la "gran preocupación" que hay dentro del PSOE por Sánchez: "Hay que perderle el miedo"

Las últimas decisiones de Pedro Sánchez, como la reforma de los delitos de sedición y malversación - entre otras - están provocando su cuestionamiento por parte de exdirigentes del Partido Socialista y algunos barones, como Emiliano García-Page que aseguraba ser “muy contrario a la decisión del Gobierno con ERC” y sentenciaba: “Que no nos tomen por tontos". Además, el presidente aragonés, Javier Lambán, se suma a Page en el frente contra Sánchez por “desarmar” al Estado ante el ‘procés’.

Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE madrileño, habla claro de la situación difícil que se está viviendo dentro del Partido Socialista: “Aquí lo que hay es una preocupación de muchos dirigentes socialistas y exdirigentes. Hay una preocupación porque esto no es el PSOE, el PSOE no es un partido que se venda por mantenerse en el poder. Cuando hablan no es porque haya elecciones, es porque su modelo socialista está muy lejos de lo que está haciendo pedro sanches y el gobierno en este momento. Arrodillarse ante los intereses de los independentistas es una auténtica locura y te puedo asegurar que hay una preocupación importante porque no se sabe si hay un límite”.

¿Qué más se puede hacer para intentar frenar esta situación?: “Lo que hizo Pedro Sánchez es ocupar el PSOE a través de un proceso de primarias y lo ha vaciado de contenido y ha hecho un PSOE a su medida. Lo que hay que hacer es perderle el miedo a Pedro Sánchez. Hace unos días expulso a Joaquín Leguina y lo ha expulsado por mantener una posición contraria a los actos con los independentistas, esto es un aviso a navegantes. Lo que hay que hacer es separar esto de un debate electoral porque una parte del PSOE está preocupada por la deriva de algo que no reconocemos como nuestro partido”.

Además, Tomás Gómez apunta a cuál podría ser la solución: “En España hacen falta dos partidos serios, el PP y el PSOE, cada uno con su ideología, de esta forma será un país civilizado. Lo que pido es que los dos grandes partidos recuperen la centralidad del país. El año que viene va a ser complicado y hacen falta gobernantes serios y solventes. ¿Cómo puede el PSOE tener como socios de gobierno a estos que no son capaces de hacer una ley bien? Hay que recuperar el sentido común. No todo vale. Hay un malestar muy grande y profundo. Hay una preocupación y yo conozco bien a mi partido. Cuando hay conversaciones e intercambio de reflexiones… siempre han pasado cosas en el PSOE. Todo tiene sus momentos”.

El exlíder del PSOE madrileño apunta que “Pedro Sánchez hará lo que le convenga en cada momento para mantener su posición. Da igual lo que diga, ha dicho muchas cosas y he hecho lo contrario porque sus intereses están por encima de los colectivos. Lo que está haciendo con Cataluña, para mantenerse unos meses más en el poder, lo que ha hecho es dejar al estado de Gobierno con menos herramientas para defendernos ante aquellos que nos quieren dividir. No ha dejado con menos instrumentos legales para defendernos, hoy es más barato atacar la Constitución. Lo más posible es que intentes un referéndum y Pedro Sánchez, no te quepa ninguna duda, que lo va a pactar”. Y al terminar, Tomás Gómez subraya que “Pedro Sánchez no es el PSOE, es un señor que ha ocupado el PSOE. Hay un debate que se está gestando en el fondo del PSOE y es que, ¿hacia dónde vamos?”.