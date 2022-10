Un testigo del tiroteo en Fuenlabrada: "Había una persona tumbada con un gran charco de sangre"

Este fin de semana, con menos de 24 horas de diferencia se han producido dos tiroteos en la Comunidad de Madrid. El Cascabel se ha desplazado al lugar donde ha ocurrido el último de ellos, a Fuenlabrada. Los hechos se registraron la madrugada del domingo al lunes, a las puertas de la discoteca Cañabrava. Un joven de 21 años falleció al recibir el impacto de dos balas, y otras tres personas resultaron heridas. Los vecinos aseguran que no es la primera vez que suceden incidentes de este tipo en los alrededores de este local.

¿Qué piensa la policía?

El inspector de Policía Nacional H 50, Serafín Giraldo, sostiene que detrás del tiroteo de Fuenlabrada se encuentran bandas latinas. Defiende que al haberse utilizado armas de fuego aumenta la preocupación, debido a que no suele ser el 'modus operandi' de estas organizaciones. Por este motivo, señala que se ha originado un avance dentro de estas actividades delictivas.

Serafín Giraldo también nos detalla como es la actuación de los agentes cuando llegan a la escena del crimen. Nos explica que lo primero que hacen es fijarse en la posición en la que se encuentra el cuerpo. Después intentan determinar los impactos de bala que se han producido, y fijarse si alguno de ellos se ha podido perder, es decir, si han colisionado en la pared.

¿Hay relación entre los hechos sucedidos en Fuenlabrada y en Alcorcón?

José María Benito, portavoz de la UFP, reitera que estos dos hechos no tienen relación. En Fuenlabrada se puede hablar de bandas latinas. Pero en Alcorcón, no. A pesar que el fallecido era venezolano no tiene que ver con bandas latinas. No tiene que ver con esa venganza. Pudo estar relacionado más con un factor sentimental.

José María Benito mantiene la misma tesis que Serafín Giraldo; "antes estas bandas se peleaban en un parque ahora han ido increchendo. Ahora las últimas incautaciones que ha hecho la policía tanto en Toledo como en Madrid, ya se han encontrado armas de fuego. Cada vez tienen mejores armas, cada vez tienen armas más potentes".

El portavoz de la UFP indica que estas personas hacen del delito "su modo de vida". Se dedican al tráfico de drogas y están haciendo de esto su negocio.