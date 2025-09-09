Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 9 de septiembre: el Supremo envía al banquillo al fiscal general del Estado

Esta noche, El Cascabel analiza el fuerte impacto político y judicial tras la apertura de juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el debate sobre su posible dimisión en el centro de la mesa. El programa repasará también la declaración de Begoña Gómez por cinco presuntos delitos, las revelaciones de Carolina Perles sobre el dinero de las mordidas de Ábalos y el papel de Leire Díez en las tramas investigadas. Además, se abordará el incidente de Pedro Sánchez con sus escoltas, la posible prohibición de entrada de José Luis Rodríguez Zapatero en Estados Unidos, y la crisis diplomática abierta con Israel, con conexiones en directo y entrevistas a expertos y analistas.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.