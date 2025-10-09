Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 9 de octubre: el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Esta noche en El Cascabel, el programa aborda la actualidad internacional con el plan de paz para Gaza y las reacciones políticas al acuerdo impulsado por Donald Trump, analizado desde Washington por David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE. En plató, Federico Trillo, exministro de Defensa, comentará las claves del momento político y su libro Memorias de Anteayer. Además, Ana Samboal ofrecerá los últimos datos sobre la decisión de la Audiencia de mantener el juicio a Begoña Gómez en un único proceso y las revelaciones de la UCO sobre una presunta “caja B” del PSOE, con mensajes que apuntan a prácticas irregulares. El debate se completará con el análisis de Esteban Urreiztieta (El Mundo) y María Jamardo (El Debate), que aportarán nuevas claves sobre el caso.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.