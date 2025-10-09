COPE
Podcasts
El Cascabel
El Cascabel

Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 9 de octubre: el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Esta noche en El Cascabel, el programa aborda la actualidad internacional con el plan de paz para Gaza y las reacciones políticas al acuerdo impulsado por Donald Trump, analizado desde Washington por David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE. En plató, Federico Trillo, exministro de Defensa, comentará las claves del momento político y su libro Memorias de Anteayer. Además, Ana Samboal ofrecerá los últimos datos sobre la decisión de la Audiencia de mantener el juicio a Begoña Gómez en un único proceso y las revelaciones de la UCO sobre una presunta “caja B” del PSOE, con mensajes que apuntan a prácticas irregulares. El debate se completará con el análisis de Esteban Urreiztieta (El Mundo) y María Jamardo (El Debate), que aportarán nuevas claves sobre el caso.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.   A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

18:00 H | 9 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking