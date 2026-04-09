Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 9 de abril: las cinco negligencias de Adamuz

El programa El Cascabel centrará su análisis en el caso de Adamuz, abordando las supuestas negligencias y el impacto en las víctimas con la participación de José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, y Ricardo García, familiar de una víctima de Adamuz. También se tratarán cuestiones relacionadas con la actualidad política y judicial, como la presunta implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, analizada por María Jamardo, jefa de Tribunales de El Debate, y las informaciones sobre entregas de efectivo en Ferraz con Teresa Gómez, periodista de The Objective. Además, el programa abordará las posibles consecuencias legales en torno a los regalos vinculados a la trama Koldo con Luis Ibáñez, fiscal de la Audiencia Nacional. En el plano político, se comentará la actividad de Pedro Sánchez en redes sociales en contraste con la polémica por Adamuz.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.