Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 8 de octubre: Pedro Sánchez, citado en el Senado

El Cascabel de este miércoles aborda una noche marcada por los casos que afectan al entorno del Gobierno y el PSOE. El programa, presentado por José Luis Pérez, analizará las últimas informaciones sobre los donativos de José Luis Ábalos, las pesquisas de la UCO y la personación de la Universidad Complutense en el caso de Begoña Gómez. Entre los entrevistados destacan Ignacio Camacho (ABC), Borja Negrete (El Confidencial), Joan Guirado (ABC), José Manuel Vera (catedrático de Derecho Constitucional), Isaac Blasco (Vozpópuli) y Gonzalo Sellers (El Diario Montañés). Además, se debatirá la situación política de Pedro Sánchez tras ser citado en el Senado, la dimisión de la consejera de Salud andaluza y la decisión de Podemos de apoyar el embargo de armas a Israel.

