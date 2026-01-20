Las reacciones de Paco González y Manolo Lama con la alineación del Real Madrid por la megafonía del Bernabéu frente al Mónaco: "No digo que para Vinicius sean miles"

En la previa del partido de la Champions League entre el Real Madrid y el Mónaco, Paco González ha descrito en 'Tiempo de Juego' el ambiente que se vive en el Santiago Bernabéu. El director del programa ha señalado como primer detalle una menor afluencia de público en comparación "con lo que hubo el otro día".

Pitos y aplausos desde la grada

Con el anuncio de los jugadores por la megafonía del estadio ha llegado el momento de que la afición dicte sentencia. El periodista ha confirmado la existencia de pitos aislados para varios futbolistas, aunque sin la intensidad de otras ocasiones: "Ha habido un pito suelto a Huijsen, dos pitos sueltos a Bellingham...". Toda la atención se centró en Vinicius, que fue, de largo, el más silbado en la previa frente al Levante, el pasado sábado en LaLiga: "No digo que sean miles...", valoró González ante la reacción de algunos silbidos que también se han escuchado en la grada cuando sonó el nombre del brasileño.

La cara opuesta la ha protagonizado Mbappé, quien ha recibido el apoyo unánime del estadio. La narración lo describía de forma gráfica como una ovación de "100.000 para para Vinicius", lo que confirma el estatus de ídolo del jugador brasileño para la afición madridista.

Finalmente, la mención a Álvaro Arbeloa durante la presentación no ha generado ninguna reacción audible en la grada. Según la retransmisión, tal como se vivió en Tiempo de Juego, su nombre ha pasado desapercibido para los aficionados presentes en el estadio.