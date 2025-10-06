Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 6 de octubre: presunta financiación ilegal del PSOE

Esta noche, El Cascabel analiza los indicios de una presunta financiación ilegal del PSOE y el horizonte judicial que se abre para José Luis Ábalos, con el análisis de Ana Samboal y el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina. El programa contará también con la participación de Javier Chicote (ABC), que desvelará nuevas claves sobre el “lenguaje en clave” del exministro, y de la periodista Teresa Gómez (The Objective), que aportará información exclusiva sobre su entorno más cercano. Además, se abordará el nuevo plantón de Begoña Gómez al juez Peinado y la evolución de las encuestas que reflejan cómo la corrupción afecta —o no— al Gobierno. Cerrará la noche una conexión con José Manuel García-Margallo para valorar el regreso y el coste público de la operación de la flotilla de Gaza.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.