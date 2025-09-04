Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 4 de septiembre: polémica apertura del año judicial

El programa El Cascabel de este jueves abordará la creciente polémica en torno al fiscal general del Estado, cuya presencia en la apertura del año judicial ha provocado tensiones con el CGPJ y el plantón de Alberto Núñez Feijóo, además de las reacciones políticas y judiciales que rodean el caso. Para todo ello, TRECE contará con el testimonio de Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo. Ana Samboal analizará los problemas en los trenes bajo la gestión de Óscar Puente, Heri Frade valorará los incidentes y protestas en la Vuelta a España, y Jorge Alcalde abordará el debate científico sobre la “vida eterna” de los dictadores, con especial referencia a Putin y Xi Jinping.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.