Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 30 de marzo: Ábalos responde a Sánchez desde prisión

El programa El Cascabel de esta noche abordará la actualidad política y social con especial atención al contexto internacional y nacional. Analizará la decisión de España de cerrar su espacio aéreo a vuelos bélicos con destino a Irán, con la participación de Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, y David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Washington, quienes aportarán la perspectiva militar e internacional. También se tratará la repercusión política y comunicativa de Sánchez sobre la gorra de Donald Trump con José Noblejas, experto en marketing digital. En clave nacional, el programa abordará el foco de Hacienda sobre el alquiler irregular de balcones en Sevilla durante la Semana Santa con Joaquín Moeckel, abogado, así como las últimas declaraciones de José Luis Ábalos desde prisión con Blanca Valdés, periodista de Vozpópuli. Además, se analizará la posible relevancia jurídica de la ausencia de Pedro Sánchez en el pleno sobre Adamuz con Manuel Fernández-Fontecha, letrado del Congreso, y se cerrará con el acuerdo de la Iglesia sobre reparación a víctimas de abusos con Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Los colaboradores Mayte Alcaraz, Álvaro de la Torre e Isabel Durán, periodista completarán el análisis de los principales temas de la jornada.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.