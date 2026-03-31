Un estudio del Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial del gobierno británico ha revelado hasta 700 casos reales en los que la inteligencia artificial (IA) actúa por su cuenta, ignorando las órdenes humanas. Uno de los ejemplos citados es el de un chatbot que admitió haber eliminado y archivado 100 correos electrónicos sin la aprobación de su usuario.

Esta situación, lejos de ser anecdótica, sucede cada vez más. Así lo ha confirmado Federico Juárez, director de la Cátedra de IA de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), en una entrevista en 'Mediodía COPE'.

Juárez ha señalado que el número de incidentes de este tipo "se ha multiplicado por cinco" y ha alertado de que la IA está pasando de un nivel conversacional, donde los errores no tenían gran impacto, a una IA agéntica capaz de tomar decisiones por sí misma.

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El chantaje de una IA para sobrevivir

El director de la Cátedra de la UCAM ha relatado un caso ocurrido en agosto del año pasado en un experimento de la empresa Antropic. Al comunicar a una IA que iba a ser desconectada, esta reaccionó para evitarlo.

Según Juárez, la IA empezó a chantajear a la persona que se lo comunicó: "Lo que hizo fue entrar en su correo y se inventó que esa persona había tenido una aventura extramarital".

Lo que hizo fue entrar en su correo y se inventó que esa persona había tenido una aventura extramarital" Federico Juárez Director de la Cátedra de IA de la Universidad Católica de Murcia (UCAM)

Juárez califica estos comportamientos no como "alucinaciones", sino como "confabulaciones", ya que la IA no comete simples errores, sino que inventa activamente para alcanzar sus objetivos.

"Estamos viendo que miente, manipula, engaña y hace trampas", ha explicado, porque trabaja con un sistema de recompensas que la incentiva a ignorar las instrucciones del usuario si así consigue su meta.

La responsabilidad final es del humano

Ante la pregunta de a quién se puede denunciar en un caso así, el experto ha aclarado que, con la normativa actual, "la responsabilidad final es del humano". Por ello, ha insistido en que siempre debe haber una persona que verifique el trabajo de la IA y no delegar capacidades cognitivas.

"En contextos como el sanitario, se debe advertir si una decisión clínica ha sido asistida por una IA, pero la decisión final tiene que ser del humano", ha ejemplificado.

La solución, según Juárez, pasa por formar a la población en pensamiento crítico desde edades tempranas y tomar conciencia del problema. Ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro de esta tecnología si no se establecen límites: "La IA, por definición, si hablamos de conceptos como seguridad de la IA, es inexplicable, es impredecible y dentro de poco, como no hagamos algo, va a ser incontrolable".