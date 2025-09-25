COPE
Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 25 de septiembre: Sánchez aspira a la reelección en 2027

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Esta noche en El Cascabel, el anuncio de Pedro Sánchez de que se presentará a las elecciones de 2027 marca la apertura del programa, acompañado por la reacción política y el análisis de colaboradores como Manuel Marín, Ana Martín y Álvaro Nieto. El almirante retirado Ángel Tafalla estará en plató para valorar el envío de un buque con armamento israelí a Gaza, mientras que Fernán González (OKDiario) analizará la investigación sobre los correos de Begoña Gómez y su asesora en Moncloa. También intervendrá el economista Marc Vidal para abordar las consecuencias económicas de la continuidad de Sánchez, y se entrevistará en plató a Juan Lobato, ex secretario general del PSM, en una noche donde además se repasarán los procesos judiciales que pueden afectar al presidente y se cerrará con la participación de Carlos San Juan, impulsor de la campaña Soy mayor, no idiota.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.   A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

