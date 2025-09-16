Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 16 de septiembre: España no irá a Eurovisión si participa Israel

El Cascabel de esta noche arranca con las protestas contra Israel, las reacciones en torno a Eurovisión. El programa contará también con la intervención de Federico Trillo, exministro de Defensa y exembajador, y con Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, en un bloque dedicado a los mensajes de los antidisturbios durante las protestas. Entre los invitados destacan Miguel Juan Payán, crítico de cine, y Pablo Ojer, periodista de El Debate, que analizará la situación judicial de Santos Cerdán y las adjudicaciones vinculadas a María Chivite. En la mesa estarán Francisco Rosell, Esther Jaén y Mariano Alonso, y se abordarán además la crisis diplomática con Israel y la investigación a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.