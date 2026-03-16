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Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 16 de marzo: elecciones en Castilla y León, ¿y ahora qué?

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

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El programa El Cascabel analizará la actualidad política marcada por las consecuencias de las elecciones en Castilla y León y el debate sobre un posible pacto entre PP y Vox, con el análisis del presidente de GAD3, Narciso Michavila, y entrevistas al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al presidente de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox en la comunidad, Carlos Pollán, y al exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato. El programa también abordará la actualidad del Gobierno con el foco en el viaje de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los Oscar y su coste, además de un bloque dedicado al reto de conciliar maternidad y empleo con la participación de la directora general de RedMadre, Amaya Azcona. Todo ello con el análisis de los colaboradores Guillermo del Valle, Mayte Alcaraz y Javier Gállego, y el repaso a la actualidad judicial tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre la actuación del presidente valenciano, Carlos Mazón, durante la DANA.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel

José Luis Pérez El Cascabel

Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

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