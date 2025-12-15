Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 15 de diciembre: la reunión entre Zapatero y un detenido de Plus Ultra

El programa arranca con el análisis de las declaraciones de Pedro Sánchez y el comentario inicial de la mesa formada por Francisco Rosell, Mayte Alcaraz y Javier Gallego. A continuación, se aborda la afirmación de Koldo sobre el supuesto enriquecimiento de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, con el análisis de Ana Samboal, y se da paso a la investigación sobre la reunión de Zapatero con el responsable de Plus Ultra, tratada por Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate. El espacio incluye una entrevista a José María Gallardo, director de ACN España, sobre la campaña de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Más adelante, se analizan las comisiones del 2 % a cambio de créditos con Arturo Criado, subdirector de El Español, y la presencia de Leire Díez en mesas de contratación con Isaac Blasco, adjunto al director de Vozpópuli. El programa continúa con el análisis del discurso del Gobierno sobre el “fango” y la financiación del PSOE, explicado por Ana Samboal, y con la interpretación demoscópica de la situación de la legislatura y las próximas elecciones a cargo de Narciso Michavila, presidente de GAD3. La noche se cierra con el examen de qué investiga la Audiencia Nacional sobre las cuentas del PSOE, con el análisis jurídico de Francisco Javier Rodríguez Santos, abogado e inspector de Hacienda en excedencia.

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.