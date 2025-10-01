COPE
Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 1 de octubre: polémica política por Gaza y la Flotilla

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

La noche en El Cascabel arranca con el análisis de la corrupción, la crisis migratoria y la polémica política por Gaza, con la presencia de los colaboradores Álvaro Nieto, Ana Cabanillas y Guillermo del Valle. El almirante retirado Juan Rodríguez Garat interviene para valorar la llegada de la flotilla, mientras Jorge Serrano explica en plató la iniciativa popular que busca regularizar a 500.000 migrantes. La trama que afecta a Begoña Gómez centra otro de los grandes bloques, con las claves de Arturo Criado, subdirector de El Español, y el análisis de Ana Samboal desde plató sobre la presunta malversación y los tentáculos del caso. Además, el programa cuenta con la entrevista al portavoz de Aldama, Ramón Bermejo, y se detiene en el impacto de la última encuesta de Iván Redondo, comentada junto a José Manuel San Millán, CEO de Target Point.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.   A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

