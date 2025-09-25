¿Sería bueno para España que Sánchez ganara las elecciones de 2027?

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentará a las elecciones de 2027 porque necesita al aparato del Estado para defenderse de todos los procesos judiciales que tiene en su entorno.

"Necesita el aparato del Estado para defenderse de los problemas judiciales que tiene en casa, en su Gobierno y en su partido", ha afirmado el presidente del PP en un acto en Formentera, en el que ha estado acompañado de la presidenta balear, Marga Prohens.

El líder del PP ha ironizado con que Sánchez podría intentar ser presidente durante los próximos veinte años y para ello podría consultar a sus "socios internacionales amigos" para presentarse "de forma indefinida".

En una entrevista en Bloomberg en Nueva York, con motivo de su presencia en la semana de alto nivel de la ONU, Sánchez explicó el miércoles que ya ha hablado con su familia y con el PSOE para volver a ser el candidato socialista a la jefatura del Ejecutivo en las elecciones generales de 2027, que es cuando se agota la legislatura.

Feijóo ha sido preguntado por la confirmación de Sánchez y ha afirmado que de lo que "no se da cuenta" el presidente es de que los españoles no le resistirían en el año 2030 porque "ya no le quieren en el año 2026".

De hecho, si convocaran elecciones el próximo domingo, ha afirmado, España "le diría váyase" y por tanto es probable que no haya españoles que quieran que esté en 2030.

En su discurso, centrado en la inmigración, Feijóo ha acusado a Sánchez de no ocuparse de los "problemas reales" de España porque el Gobierno ha convertido la política española "en un lodazal" y lo único que le preocupa al presidente es "su agenda judicial", ya que está inmerso en "una situación de corrupción sistémica".

Así, hay "un abandono" de las políticas de Estado que causa que buena parte de los servicios públicos estén colapsados, ha apuntado el líder popular, así como "un descrédito institucional" y una caída en la reputación internacional de España, ya que las prioridades del Gobierno son la defensa en los tribunales y juzgados de España, ha sentenciado Feijóo.

El líder del PP también se ha referido a los problemas que afectaron al sistema de pulseras de control telemático de maltratadores, "pulseras defectuosas" que dejaron "sin garantías a las mujeres víctimas de acoso machista".

Fue una "negligencia" que el Gobierno conocía al menos desde 2023, ha asegurado, y que ha ido tapando hasta que ya "no ha podido ocultarse más".