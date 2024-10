Sánchez no engaña a los medios internacionales: esto es lo que dicen del presidente resumido en tres ideas

Hace unas semanas fue la publicación semanal británica The Economist titulando ‘Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española’, ahora lo hace Bloomberg destacando ‘La corrupción en España presiona al asediado presidente del Gobierno’. Esta agencia, cuyas publicaciones son recibidas en grandes empresas y por analistas tanto de bolsas como de mercados, destaca “la situación de ingobernabilidad y de inestabilidad que el Gobierno ha traído a una economía tan potente dentro de la Unión Europea y en América Latina como es España”.

Los medios internacionales y la delicada situación de Sánchez

David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Estados Unidos, detalla en 'El Cascabel' de TRECE qué análisis hace concretamente Bloomberg en su información señalando tres pilares importantes : “El primero son los casos de corrupción, que, aunque nos estén comentando en España que son bulos y que son mentiras, creo que en Estados Unidos saben perfectamente cuál es esa estrategia, porque se ha sufrido. Aquí en Estados Unidos, aquí en Washington, hemos estado cuatro años de un presidente, Donald Trump, llamando a los medios que publicaban información incómoda, fake news, noticias falsas. Pues lo que se ve es que hay un gobierno diciendo que todos son bulos, cuando en realidad hay una serie de imputaciones que están cercando al primer ministro del Gobierno de España, a Pedro Sánchez”.

DPA vía Europa Press

En segundo lugar, apunta Alandete, Bloomberg “habla también, muy importante, de los ataques al poder judicial y a la independencia de la prensa, también algo bastante relevante y que, desde el punto de vista de los analistas, no solo ha salido en Bloomberg, pero es uno de los principales análisis, también el problema que eso supone para el clima de normalidad democrática en un país”. Y por último, también “se alerta de los niveles de gasto público y de endeudamiento del gobierno. A pesar de que no estamos viendo grandes reflexiones por parte del gobierno al respecto, sí que se alerta de que esto puede ser un problema medio o largo plazo con los problemas siempre de España, que es sobre todo un elevado desempleo comparado con Estados Unidos”.

Bloomberg no es un medio al uso, no tiene una línea editorial. Bloomberg es una terminal de noticias económicas y que más que nada se centra en dar información que tenga que ver con el clima de inversión y para la economía. “Sería erróneo, digamos, atribuirle una intención ideológica a este tipo de informaciones. Tanto Bloomberg como The Economist, que también sacó una información de la misma línea recientemente. Lo único que hacen es reflejar cómo está un gobierno en un momento y qué puede suponer eso para el clima de inversión económica y para los prospectos de que una economía vaya bien o mal. Estos dos medios, lo que vienen a decir es que el clima de inversión y económico en España, en este momento, se puede ver afectado por una situación de bloqueo, inestabilidad y de una serie de escándalos de corrupción que en cualquier otro país hubieran llevado al gobierno a tomar medidas más drásticas”, puntualiza el corresponsal desde Washington.

Pedro Sánchez, cercado por la corrupción

David Alandete ve muy claro cómo la situación del Gobierno de Sánchez es cada vez más insostenible: “Este tipo de informaciones y este tipo de revelaciones es que, claro, ya no pueden simplemente desde Moncloa seguir con esto de que son bulos, que son bulos. O sea, tenemos a medios internacionales que están fijándose en lo que está sucediendo en España y que están alertando. Esto es una situación insostenible, que es lo que están diciendo. Y no estamos hablando ya, como diría el presidente del gobierno, de la fachosfera, de los bulos. Estamos hablando de medios que han enviado a sus corresponsales, han visto lo que está sucediendo y confirman lo que muchos otros medios estamos contando en España. Entonces ya se le pone más complicado al presidente del Gobierno y al gobierno español en este momento mantener esas teorías. Y además es que no hay una búsqueda por parte de Estados Unidos de cualquier cercanía con Sánchez en este momento”.

Por último, recuerda que este modus operandi no es nuevo y los analistas norteamericanos lo conocen muy bien: “Es muy trumpista, si te das cuenta. Trump dice tres cosas que es lo que rige su conducta empresarial y política. La primera es nunca jamás admitas que has hecho nada malo. Nunca. La segunda, desmiente, desmiente y desmiente todo el rato, sin importar lo que sea. Y la última, aunque pierdas, di que has ganado. Entonces esto muchos analistas aquí en Washington lo aplicamos a la situación en España. Esto de tachar a cualquier prensa independiente y que esté informando de hechos de bulos, de fake news, es trumpismo puro. Y aquí en Estados Unidos eso, pues saben perfectamente lo que es, porque hemos tenido cuatro largos años de esa estrategia y es muy probable que la volvamos a tener dentro de poco”, vaticina.